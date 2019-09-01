В Техасе жертвами стрельбы стали пять человек

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Пять человек погибли и еще 21 получил ранения в результате стрельбы в городе Одесса, штат Техас.

Очередной случай массовой стрельбы произошел на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса.

Изначально полиция полагала, что стрельбу ведут два стрелка, однако позже выяснилось, что это был один человек. Его удалось ликвидировать.

Полиция идентифицировала подозреваемого как "белого мужчину в возрасте около 35 лет". Он угнал автомобиль почтовой службы США. Мотивы преступления еще неизвестны, как неизвестно и то, из какого оружия он вел стрельбу.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что проинформирован о произошедшем, правоохранительные органы проводят расследование.

Вице-президент США Майк Пенс сообщил журналистам, что Трамп пристально следит за ситуацией и по-прежнему намерен работать с конгрессом, чтобы предпринять шаги для решения этой проблемы.

Массовая стрельба в Техасе произошла менее, чем через месяц после двух трагедий в техасском городе Эль-Пасо и Дейтон, штат Огайо. Тогда погибли 31 человек и свыше 50 получили ранения. Каждая подобная стрельба вызывает в США общественные дебаты по вопросу хранения и использования оружия. Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества.

Президент дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, он поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.

Также Трамп выразил готовность подписать закон о более тщательной проверке анкетных данных для людей, которые покупают оружие, в случае, если он пройдет голосование в сенате. Пока этот вопрос, однако, никуда не продвинулся.