В Техасе жертвами стрельбы стали пять человек

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Пять человек погибли и еще 21 получил ранения в результате стрельбы в городе Одесса, штат Техас.
Очередной случай массовой стрельбы произошел на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса.
Изначально полиция полагала, что стрельбу ведут два стрелка, однако позже выяснилось, что это был один человек. Его удалось ликвидировать.
Полиция идентифицировала подозреваемого как "белого мужчину в возрасте около 35 лет". Он угнал автомобиль почтовой службы США. Мотивы преступления еще неизвестны, как неизвестно и то, из какого оружия он вел стрельбу.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что проинформирован о произошедшем, правоохранительные органы проводят расследование.
Вице-президент США Майк Пенс сообщил журналистам, что Трамп пристально следит за ситуацией и по-прежнему намерен работать с конгрессом, чтобы предпринять шаги для решения этой проблемы.
9 августа, 22:48РИА НовостиЦелью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы
Массовая стрельба в Техасе произошла менее, чем через месяц после двух трагедий в техасском городе Эль-Пасо и Дейтон, штат Огайо. Тогда погибли 31 человек и свыше 50 получили ранения. Каждая подобная стрельба вызывает в США общественные дебаты по вопросу хранения и использования оружия. Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества.
Президент дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, он поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.
Также Трамп выразил готовность подписать закон о более тщательной проверке анкетных данных для людей, которые покупают оружие, в случае, если он пройдет голосование в сенате. Пока этот вопрос, однако, никуда не продвинулся.
Кроме того, президент выступил за открытие специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб. "Я хочу, чтобы люди помнили слово "психическое заболевание". Эти люди психически больные, и никто не говорит об этом. Я думаю, что нам нужно вновь строить специальные учреждения (для психически больных). Нам нужно открывать специальные учреждения, мы не можем позволить, чтобы эти люди находились на улицах", - заявил он ранее.