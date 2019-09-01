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РИА Новости

Воздушное пространство над Владивостоком закроют на время проведения ВЭФ

05:44 01.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Воздушное пространство над Владивостоком закроют с 3 по 6 сентября в связи с проведением Восточного экономического форума, сообщает администрация Приморского края.
"Исключение составят литерные, обеспечивающие безопасность мероприятий форума и РФ, а также воздушные суда, следующие по центральному расписанию, и чартерные суда, доставляющие участников", - говорится в сообщении на сайте администрации Приморского края.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Восточный экономический форум посетят порядка 5 тысяч участников более чем из 50 стран, самые многочисленные делегации у Китая и Японии. По словам Ушакова, в деловой программе ВЭФ - порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы, а также страновые бизнес-диалоги (Россия - Индия, Россия - Китай, Россия - Республика Корея, Россия - Япония, Россия - АСЕАН, Россия - Европа).
ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
ВЭФ-2019
29 августа, 08:29РИА Новости
V Восточный экономический форум
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Юрий УшаковКитайЯпонияРоссияЭкономика
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