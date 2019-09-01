Воздушное пространство над Владивостоком закроют на время проведения ВЭФ

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Воздушное пространство над Владивостоком закроют с 3 по 6 сентября в связи с проведением Восточного экономического форума, сообщает администрация Приморского края.

"Исключение составят литерные, обеспечивающие безопасность мероприятий форума и РФ, а также воздушные суда, следующие по центральному расписанию, и чартерные суда, доставляющие участников", - говорится в сообщении на сайте администрации Приморского края.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Восточный экономический форум посетят порядка 5 тысяч участников более чем из 50 стран, самые многочисленные делегации у Китая и Японии. По словам Ушакова, в деловой программе ВЭФ - порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы, а также страновые бизнес-диалоги (Россия - Индия, Россия - Китай, Россия - Республика Корея, Россия - Япония, Россия - АСЕАН, Россия - Европа).