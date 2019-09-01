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РИА Новости

Зеленский рассказал о попытках МИДа помешать его общению с Путиным

05:26 01.09.2019 (обновлено: 06:08 01.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1".
Зеленский заявил, что в министерстве "напряженная атмосфера", и его сотрудники "очень не хотели допустить разговора с президентом России".
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"Для них это вопрос политический, для меня — человеческий", — отметил он.
По словам Зеленского, в МИД опасались, что в результате переговоров с Путиным украинские моряки смогут вернуться на родину.

Предстоящий нормандский саммит

Президент Украины заявил, что его третий контакт с Путиным пройдет в рамках нормандского саммита.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал его проведение в сентябре. В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что участники "нормандского формата" точную дату проведения встречи с Москвой не согласовывали.
До этого Путин и Зеленский говорили по телефону два раза.
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"Мы это проговорили на втором звонке, и то, что мы продолжим третий раз — это будет наша в нормандском формате личная встреча, нашей стороной она была запланирована", — сказал Зеленский.
При этом он назвал второй разговор с Путиным самым сложным моментом на посту главы государства, поскольку беседа состоялась после гибели в Донбассе четырех украинских силовиков.
"Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России", — рассказал Зеленский.
Также, по словам Зеленского, Путин во время второго телефонного разговора "сказал, что были раньше такие отношения (между Россией и Украиной), ни о каких встречах (речи) не может быть".
Упомянув предстоящий "нормандский саммит", украинский лидер отметил, что в присутствии западных лидеров будет возможность "договориться и подписаться, что самое важное".
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Переговоры Путина и Зеленского

Первый раз президенты России и Украины провели телефонный разговор в середине июля. Он состоялся по инициативе украинской стороны.
Путин и Зеленский обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в "нормандском формате" и совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.
Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, беседа носила ознакомительный и прагматичный характер.
Второй телефонный разговор состоялся в начале августа. Путин указал на необходимость исключить обстрелы украинскими силовиками населенных пунктов в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул важность реализации Минских соглашений.
Собеседники договорились об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц.
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Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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