Зеленский рассказал о попытках МИДа помешать его общению с Путиным

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1"

Зеленский заявил, что в министерстве "напряженная атмосфера", и его сотрудники "очень не хотели допустить разговора с президентом России".

"Для них это вопрос политический, для меня — человеческий", — отметил он.

По словам Зеленского, в МИД опасались, что в результате переговоров с Путиным украинские моряки смогут вернуться на родину.

Предстоящий нормандский саммит

Президент Украины заявил, что его третий контакт с Путиным пройдет в рамках нормандского саммита.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал его проведение в сентябре. В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что участники "нормандского формата" точную дату проведения встречи с Москвой не согласовывали.

До этого Путин и Зеленский говорили по телефону два раза.

"Мы это проговорили на втором звонке, и то, что мы продолжим третий раз — это будет наша в нормандском формате личная встреча, нашей стороной она была запланирована", — сказал Зеленский.

При этом он назвал второй разговор с Путиным самым сложным моментом на посту главы государства, поскольку беседа состоялась после гибели в Донбассе четырех украинских силовиков.

"Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России", — рассказал Зеленский.

Также, по словам Зеленского, Путин во время второго телефонного разговора "сказал, что были раньше такие отношения (между Россией и Украиной), ни о каких встречах (речи) не может быть".

Упомянув предстоящий "нормандский саммит", украинский лидер отметил, что в присутствии западных лидеров будет возможность "договориться и подписаться, что самое важное".

Переговоры Путина и Зеленского

Первый раз президенты России и Украины провели телефонный разговор в середине июля. Он состоялся по инициативе украинской стороны.

Путин и Зеленский обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в "нормандском формате" и совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, беседа носила ознакомительный и прагматичный характер.

Второй телефонный разговор состоялся в начале августа. Путин указал на необходимость исключить обстрелы украинскими силовиками населенных пунктов в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул важность реализации Минских соглашений.