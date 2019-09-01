Завершился девятый раунд переговоров США с "Талибаном"

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США Залмай Халилзад сообщил, что девятый раунд переговоров США с радикальным движением "Талибан" завершился.

Халилзад отметил, что он отправится в Кабул для консультаций.

"Мы завершили этот раунд переговоров с "Талибаном" в Дохе. Я отправлюсь в Кабул позднее сегодня для консультаций", - написал Халилзад в Twitter , добавив, что стороны находятся "на пороге соглашения, которое снизит насилие и откроет для афганцев возможность сесть за стол переговоров, чтобы согласовать устойчивый мир".

Ранее телеканал Ariana News со ссылкой на источники сообщил, что стороны согласовали проект соглашения по урегулированию. По данным телеканала, стороны переговоров договорились о проекте соглашения из 11 пунктов. Как только оно будет полностью закончено, его должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и руководитель политофиса движения "Талибан" в Дохе Мулла Барадар.