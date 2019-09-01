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РИА Новости

У полиции нет сведений о пострадавших иностранцах при стрельбе в Техасе

03:28 01.09.2019 (обновлено: 06:58 01.09.2019)
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© AP Photo / Rudy GutierrezСотрудники полиции США
Сотрудники полиции США
© AP Photo / Rudy Gutierrez
Сотрудники полиции США
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Полиция в Техасе не располагает информацией о том, что при стрельбе могли пострадать иностранные граждане, сообщает генконсульство РФ в Хьюстоне.
"Департамент информации полиции г. Одесса (штат Техас) не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", - сообщила дипмиссия в Twitter.
Шеф полиции Одессы Майкл Герке сообщил, что число жертв достигло пяти, по меньшей 21 человек пострадал. Изначально полиция полагала, что стрельбу ведут два стрелка, однако позже выяснилось, что это был один человек.
В субботу неизвестный открыл стрельбу в штате Техас на юге США. По данным газеты New York Times, инцидент произошел приблизительно в 16.00 по местному времени (0.00 воскресенья мск) на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Полиция города Одесса сообщила, что устроивший стрельбу ликвидирован. Правоохранительные органы проводят расследование.
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
01:52РИА Новости
Полиция в Техасе сообщила, что один из стрелков ликвидирован
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