У полиции нет сведений о пострадавших иностранцах при стрельбе в Техасе

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Полиция в Техасе не располагает информацией о том, что при стрельбе могли пострадать иностранные граждане, сообщает генконсульство РФ в Хьюстоне.

"Департамент информации полиции г. Одесса (штат Техас) не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", - сообщила дипмиссия в Twitter

Шеф полиции Одессы Майкл Герке сообщил, что число жертв достигло пяти, по меньшей 21 человек пострадал. Изначально полиция полагала, что стрельбу ведут два стрелка, однако позже выяснилось, что это был один человек.