Патриарх Кирилл в День знаний помолится об учителях и учащихся

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, в день Донской иконы Божией Матери, совершит богослужение в столичном Донском монастыре, а также помолится об учащихся, в этот же день в храмах Русской православной церкви будут совершаться особые молебны перед началом нового учебного года.

"В день чествования Донской иконы Божией Матери в Москве пройдут торжества по случаю престольного праздника Донского ставропигиального мужского монастыря. Божественную литургию в этот день в Донской обители возглавит святейший патриарх Кирилл", - сообщили в патриаршей пресс-службе.

По сложившейся традиции для поклонения верующих в монастырь из Государственной Третьяковской галереи накануне торжеств была принесена чудотворная Донская икона Божией Матери. Эта икона, написанная в XIV веке Феофаном Греком, почитается как заступница православных воинов и всего Отечества. Празднование было установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 году. В 2010 году по благословению патриарха Кирилла 1 сентября было объявлено также главным праздником православного казачества.

"Во время божественной литургии, которую патриарх совершит в Донском монастыре, будут добавлены также особые прошения о всех учащих и учащихся", - сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Традиционные молебны перед началом нового учебного года в воскресенье будут отслужены во многих православных храмах (где-то их уже совершили в субботу или еще ранее).

"Приходите помолиться - получить благословение перед новым этапом получения знаний и поблагодарить Господа за поступление в вузы. Родители и преподаватели - помолиться о послании сил и мудрости в попечениях об учащихся", - сообщается на сайте университетского храма святой мученицы Татьяны при МГУ.

Традиция совершать молебен перед началом обучения достаточно древняя. До революции в России его служили перед началом изучения Закона Божьего, но с течением времени дату перенесли на 1 сентября, когда учащиеся возвращаются после каникул в школы, техникумы, высшие и другие учебные заведения.