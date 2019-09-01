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РИА Новости

В МИД Польши объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

00:56 01.09.2019 (обновлено: 10:14 01.09.2019)
109036
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23Здание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Maryja рассказал, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
Он заявил, что Варшава выбрала в качестве гостей страны Евросоюза, НАТО, а также представителей "Восточного партнерства" на основе "современного критерия".
Дипломат добавил, что Польша хочет отдать дань памяти трагическим событиям в "духе исторической правды", в чем Россия якобы совершенно не заинтересована.
Шинковский также отметил, что Польша меняет свой подход к историческим вопросам. В качестве примера он привел тот факт, что десять лет назад одним из основных гостей мероприятий, посвященных началу Второй мировой войны, был Владимир Путин, однако в этот раз вместо него пригласили президента США Дональда Трампа.
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"Это также историческая смена нашего подхода к историческим вопросам, к тому, с чем мы имели дело десять лет назад", — сказал дипломат.

Помимо этого, Шинковский высказался относительно участия в мероприятиях президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что ждет от него "исторической правды".
Дипломат также коснулся темы участия в мероприятиях президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Шинковский подчеркнул, что Берлин добился прогресса "в плане признания вины в контексте Второй мировой войны", а также добавил, что Польша по-прежнему ждет от Германии компенсации за потери, понесенные во время войны.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в конце августа высказывал недоумение решением Варшавы. По его словам, российские представители хотели поделиться со всеми своими чувствами в связи с этим трагическим днем.
"Не то что мы хотим, чтобы нас приглашали везде, но мы были весьма озадачены этим", — заключил Полянский.
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Ранее польские власти объяснили отказ пригласить представителей России из-за нарушения международного права в 1939 году. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными.
Первый президент Польши Лех Валенса также высказывался против такого шага Варшавы. Он считает, что, не приглашая Россию, Польша только усугубляет и без того плохие отношения двух стран.
Бывший лидер указал и на то, что страна, по его мнению, подверглась нападению с двух сторон, при этом одна из них была приглашена, а другая — нет.
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Дональд ТрампНАТОЕвросоюзМИД ПольшиВладимир ПутинПольшаРоссияСШАВ мире
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Да к лешему "историческую правду" Польши, самая главная правда будет происходить 9 мая 2020 года на Красной площади по случаю победы над величайшим злом в истории человечества, и наш весь советский народ сопротивлялся и победил, а их прогнулся и …
1 сентября, 03:14
Себекхотеп III
60020007
Я так понимаю Германию пшеки пригласили не только как нынешнего партнера,но пристыдить и потребовать очередной компенсации,сколько они там хотят несколько лярдов эвро,и это эти которые сразу сдались Гитлеру,и повыселяли евреев в концлагеря,забрав их дома и имущество.Не дай бог таких нам соседей ,нет дружбы и не надо,ибо вся история Польши это сплошные претензии,еще Минин и Пожарский выгнав их из Москвы велели их больше не пущать.
1 сентября, 03:54
Анна Корн
581110005
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