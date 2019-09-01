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РИА Новости

День знаний в России

03:15 01.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУченики средней общеобразовательной школы "Муринский центр образования 2" в поселке Мурино во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
Ученики средней общеобразовательной школы Муринский центр образования 2 в поселке Мурино во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является официальным праздником в некоторых других постсоветских государствах.
Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени. С 1492 года 1 сентября на Руси стали отмечать церковно-государственный праздник Новолетия, с которым нередко связывалось и начало учебного года.
Однако четкой связи с началом учебного года эта дата не получила. Единый Устав средних учебных заведений от 5 ноября 1804 года установил единую дату начала года в уездных училищах и гимназиях – 14 августа (1 августа по старому стилю), в первый день двухнедельного Успенского поста. В конце XIX века на всей территории Российской Империи учебный год в гимназиях и университетах начинался уже 29 августа (16 августа по старому стилю), сразу по окончании поста. В других учебных заведениях единоначалия не существовало – учеба могла начинаться в середине сентября, и даже в начале или середине октября.
В СССР до середины 1930-х годов точной даты начала учебного года также не существовало. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети в возрасте восьми-десяти лет, а также иных возрастов, которые до этого времени не обучались в школе, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать в школу детей возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее четырехлетнего курса начальной школы.
Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) "Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе ", которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их – в первых трех классах – 1 июня, в четвертых-седьмых классах – 10 июня и в восьмых-десятых классах – 20 июня.
Официальным государственным праздником День знаний стал на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года, а 15 июня 1984 года был объявлен всенародным праздником.
1 сентября – начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.
В 2019 году в школы пойдут более 16,5 миллионов учащихся, из них почти 2 миллиона – в первый класс.
В 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье. По сообщению Минпросвещения России, в этом году дату начала занятий в школах каждый регион определяет самостоятельно.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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