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РИА Новости

Регионы сами определят дату начала занятий в школах, заявило Минпросвещения

14:33 21.08.2019
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© РИА Новости / Павел Комаров Учительница на уроке около доски. Архивное фото
Учительница на уроке около доски. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Комаров
Учительница на уроке около доски. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Минпросвещения не будет давать регионам рекомендации, в какой день проводить линейку для школьников, каждый регион определит дату самостоятельно, заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, пресс-секретарь министерства Андрей Емельянов.
В 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье.
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"Каждый регион самостоятельно определяет дату начала занятий в школах. В плане даты никаких указаний, когда начинать учебный год, у нас не будет", - сказал Емельянов журналистам.
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МинпросвещенияАндрей ЕмельяновРоссияОбщество
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