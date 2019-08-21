Регионы сами определят дату начала занятий в школах, заявило Минпросвещения

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Минпросвещения не будет давать регионам рекомендации, в какой день проводить линейку для школьников, каждый регион определит дату самостоятельно, заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, пресс-секретарь министерства Андрей Емельянов.

В 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье.