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РИА Новости
Туризм

Опрос показал, как туристы относятся к новым визовым правилам Финляндии

10:07 01.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидентский дворец в Хельсинки
Президентский дворец в Хельсинки
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Примерно треть пассажиров автобусов, путешествующих в Финляндию, не собираются отказываться от шенгенской визы этой страны после вступления в силу с 1 сентября новых правил ее получения, сообщает Lux Express.
Компания провела опрос среди 1500 своих клиентов. Около трети (27%) туристов отметили, что пока не решили визу какой страны им выбрать для поездок в шенгенскую зону. У этих путешественников пока есть действующая виза Финляндии.
Еще 23% участников опроса сообщили, что нововведения со стороны соседней страны их не коснутся, так как они получают шенгенские визы других государств, в первую очередь, Эстонии, Италии и Греции.
Отказаться от финской визы решили 16% респондентов. Меньше 2% после нововведений со стороны Финляндии вообще приняли решение не получать визы никакой из шенгенских стран.
Ранее пассажиры автобусов, следующих из Петербурга в Хельсинки, рассказали, с какой целью они путешествуют. Большинство направляются в столицу Финляндии, чтобы провести отпуск или выходные. Растет число тех, кто едет в Хельсинки в гости к друзьям, на концерты и другие культурные мероприятия. Также становится больше желающих продлить свое путешествие из столицы в другие финские города – на машине, автобусе, поезде или велосипеде.
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Напомним, с 1 сентября Финляндия будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. Это брони билетов и отеля или план маршрута поездки, а также выписка с банковского счета. В текущий момент при подаче заявлений на финскую визу требуются: заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.
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