Опрос показал, как туристы относятся к новым визовым правилам Финляндии

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Примерно треть пассажиров автобусов, путешествующих в Финляндию, не собираются отказываться от шенгенской визы этой страны после вступления в силу с 1 сентября новых правил ее получения, сообщает Lux Express.

Компания провела опрос среди 1500 своих клиентов. Около трети (27%) туристов отметили, что пока не решили визу какой страны им выбрать для поездок в шенгенскую зону. У этих путешественников пока есть действующая виза Финляндии.

Еще 23% участников опроса сообщили, что нововведения со стороны соседней страны их не коснутся, так как они получают шенгенские визы других государств, в первую очередь, Эстонии, Италии и Греции.

Отказаться от финской визы решили 16% респондентов. Меньше 2% после нововведений со стороны Финляндии вообще приняли решение не получать визы никакой из шенгенских стран.

Ранее пассажиры автобусов, следующих из Петербурга в Хельсинки, рассказали, с какой целью они путешествуют. Большинство направляются в столицу Финляндии, чтобы провести отпуск или выходные. Растет число тех, кто едет в Хельсинки в гости к друзьям, на концерты и другие культурные мероприятия. Также становится больше желающих продлить свое путешествие из столицы в другие финские города – на машине, автобусе, поезде или велосипеде.