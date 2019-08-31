На авиасалоне МАКС-2019 индийские летчики выполнили полеты на МиГ-35

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Летчики индийских ВВС на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском совершили полеты на истребителе МиГ-35, посетившая мероприятие индийская делегация также ознакомилась с истребителем Су-57Э, передает телеканал Летчики индийских ВВС на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском совершили полеты на истребителе МиГ-35, посетившая мероприятие индийская делегация также ознакомилась с истребителем Су-57Э, передает телеканал NDTV

"Индийской делегации показали самолеты МиГ-35 и Су-57. Летчики-испытатели ВВС Индии Редди и Рой получили возможность совершить два вылета на самолете МиГ-35 в ходе визита", - цитирует телеканал сообщение ВВС Индии.

По информации телеканала, Россия может предложить Индии приобрести истребитель МиГ-35 во время визита премьера Индии Нарендры Моди во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ), который состоится на следующей неделе.

Ранее корпорация "МиГ" сообщала, что новейший российский легкий истребитель МиГ-35, участвующий в тендере ВВС Индии на закупку 110 самолетов такого класса, обойдется Нью-Дели на 20% дешевле зарубежных аналогов.