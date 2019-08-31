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РИА Новости

Зеленский рассказал о попытках МИД Украины помешать общению с Путиным

22:20 31.08.2019 (обновлено: 00:05 01.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, как сформированное при Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать ему общаться с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Зеленского, во внешнеполитическом ведомстве царила "напряженная атмосфера".
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"Они (сотрудники МИД. — Прим. ред.) очень не хотели допустить разговора с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня — человеческий", — заявил глава государства в интервью телеканалу "1+1".
Зеленский отметил, что в ведомстве опасались, что украинские моряки могут вернуться на родину в результате переговоров с Путиным.
Он также рассказал, что условился с с российским президентом провести новые переговоры в ходе встречи "нормандской четверки". По словам Зеленского, в присутствии западных лидеров стороны могут "договориться и подписаться, что самое важное".
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Как ранее отмечал французский лидер Эммануэль Макрон, саммит запланирован на сентябрь. В свою очередь, помощник российского президент Юрий Ушаков заявлял, что участники "нормандского формата" не согласовывали с Москвой точную дату проведения встречи.

Переговоры Путина и Зеленского

Первый раз Путин и Зеленский провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны в середине июля. Лидеры двух стран обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в "нормандском формате", а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.
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По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговор носил ознакомительный и прагматичный характер.
Вторая телефонная беседа Путина и Зеленского состоялась в начале августа. В ходе переговоров российский президент заявил о необходимости исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов в Донбассе. Путин также подчеркнул важность реализации Минских соглашений. Кроме того, стороны договорились об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц.
При этом Зеленский признался, что вторая беседа с Путиным, которая также состоялась по инициативе Киева, была самым сложным моментом в его президентстве.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
Зеля почему то думает, что Путин испугается западных лидеров и что то там подпишет)))))))). Наивный.....
31 августа, 22:24
Арсений Понфилекно
7311900011
Цэ демократия! Всё ради "народа" в пиджаках да в креслах.
31 августа, 23:16
Pankraz .
611090000
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