Зеленский рассказал о попытках МИД Украины помешать общению с Путиным

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, как сформированное при Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать ему общаться с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, во внешнеполитическом ведомстве царила "напряженная атмосфера".

"Они (сотрудники МИД. — Прим. ред.) очень не хотели допустить разговора с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня — человеческий", — заявил глава государства в интервью телеканалу "1+1".

Зеленский отметил, что в ведомстве опасались, что украинские моряки могут вернуться на родину в результате переговоров с Путиным.

Он также рассказал, что условился с с российским президентом провести новые переговоры в ходе встречи "нормандской четверки". По словам Зеленского, в присутствии западных лидеров стороны могут "договориться и подписаться, что самое важное".

Как ранее отмечал французский лидер Эммануэль Макрон, саммит запланирован на сентябрь. В свою очередь, помощник российского президент Юрий Ушаков заявлял, что участники "нормандского формата" не согласовывали с Москвой точную дату проведения встречи.

Переговоры Путина и Зеленского

Первый раз Путин и Зеленский провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны в середине июля. Лидеры двух стран обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в "нормандском формате", а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговор носил ознакомительный и прагматичный характер.

Вторая телефонная беседа Путина и Зеленского состоялась в начале августа. В ходе переговоров российский президент заявил о необходимости исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов в Донбассе. Путин также подчеркнул важность реализации Минских соглашений. Кроме того, стороны договорились об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц.