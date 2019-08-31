Зеленский призвал защитить права нацменьшинств на законодательном уровне

КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране должен быть принят закон, который будет защищать права национальных меньшинств.
"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть выписано: их язык, их вера - и достаточно. Армия у нас одна, украинская. Мне кажется, что должен быть такой законопроект, который защищает их права", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1".
Отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", Зеленский отметил, что какое бы ни было принято решение, "оно будет бить по президенту и по парламенту". При этом он подчеркнул, что "нужно защищать права нацменьшинств".
В середине мая президент Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах. До этого на телеканалах и радиостанциях действовала квота в 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до 90%. Зеленский ранее пообещал провести тщательный анализ закона о языке на предмет соответствия конституции. По его мнению, закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
26 августа, 20:11Сказано в эфиреПолитолог: Россия – "тюрьма народов"? А Украина сейчас тогда что?В Раде заявили о задаче Украины "развалить Московию". Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков, подобные слова характерны для представителей украинского меньшинства, которые "возомнили себя гигантами".