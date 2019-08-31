Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T22:11Z
https://ria.ru/20190831/1558119786.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155680/91/1556809165_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_5b958f0065dcdfcb4824baef7d8e1046.jpg
РИА Новости

Зеленский призвал защитить права нацменьшинств на законодательном уровне

22:11 31.08.2019
1818
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране должен быть принят закон, который будет защищать права национальных меньшинств.
"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть выписано: их язык, их вера - и достаточно. Армия у нас одна, украинская. Мне кажется, что должен быть такой законопроект, который защищает их права", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1".
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
29 июля, 04:14РИА Новости
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", Зеленский отметил, что какое бы ни было принято решение, "оно будет бить по президенту и по парламенту". При этом он подчеркнул, что "нужно защищать права нацменьшинств".
В середине мая президент Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах. До этого на телеканалах и радиостанциях действовала квота в 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до 90%. Зеленский ранее пообещал провести тщательный анализ закона о языке на предмет соответствия конституции. По его мнению, закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Заседание Верховной рады Украины
26 августа, 20:11Сказано в эфире
Политолог: Россия – "тюрьма народов"? А Украина сейчас тогда что?В Раде заявили о задаче Украины "развалить Московию". Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков, подобные слова характерны для представителей украинского меньшинства, которые "возомнили себя гигантами".
29134214
Обсудить 5
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве
РИА
Новости
Москвичи на прогулке
В России с сентября изменятся некоторые законы
Осенний призыв на военную службу
Правила призыва в армию изменились в России
Сотрудник правоохранительных органов
В Саратове мужчину заподозрили в убийстве двухмесячной дочки с патологией
Лента
новостей
Измерение сахара в крови
Названы ранние признаки диабета
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Певица Наргиз Закирова
Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Мужские ботинки
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о попытках МИД Украины помешать общению с Путиным
Измерение артериального давления
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина не будет стоять перед США с протянутой рукой
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию
Полиция
В Брянской области умер избитый полицейским студент
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:34Трамп похвалил работу техасских правоохранителей в ходе массовой стрельбы
18:29Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
18:16Ливанская армия сообщила подробности израильской ракетной атаки
18:15В России осудили отказ Польши пригласить Москву на годовщину войны
18:15Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому
18:09В Москве произошло ДТП с машиной скорой помощи
18:04Вице-президент США провел в Варшаве встречу с Зеленским
17:56Ливан призвал США и Францию вмешаться в ситуацию на границе с Израилем
17:56В Петербурге автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре
17:51СМИ: в сирийской провинции Хама три человека погибли при взрыве бомбы
17:45Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек
17:35В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну
17:25Польский премьер напомнил Германии о репарациях в годовщину начала войны
17:20Ребенок из России утонул у побережья Атлантического океана в США
17:19Беслан предложили сделать городом счастливого детства
17:19Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
17:15Джон Малкович рассказал, почему согласился сыграть в сериале "Новый Папа"
17:05Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
17:04Дело об избиении брянского студента переквалифицируют из-за его смерти
17:03В Варшаве началась антиамериканская акция протеста
Лента новостейМолния