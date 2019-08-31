Авиасалон МАКС-2019 в субботу посетили более 200 тысяч человек

Российские многоцелевые истребители Су-35С (справа) и Су-34 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019

Российские многоцелевые истребители Су-35С (справа) и Су-34 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 200 тысяч человек посетили в субботу авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, сообщили в подмосковном управлении МВД.

"Тридцать первого августа 2019 года 14-й Международный авиационно-космический салон "МАКС-2019" посетило более 203 тысячи человек, а количество автотранспорта на парковках превысило 23 тысячи", - рассказали в пресс-службе.

Добавляется, что для охраны порядка задействована полиция и Росгвардия, серьезных нарушений на территории выставки не было.