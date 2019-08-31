МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде, потому что это "не безопасно".

В ходе предвыборной гонки Зеленский обещал в случае избрания ездить на работу на велосипеде. Персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа" также ездит на работу на велосипеде.

"Я с этим (с тем, что он ездит на работу не на велосипеде – ред.) боролся и борюсь. Я честно скажу, что мне не разрешают, потому что, я не хочу сейчас говорить фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию. И мне не разрешают, потому что есть несколько примеров, когда, образно говоря, совсем было не безопасно", - сказал Зеленский в интервью проекту "100 дней президента Украины", трансляцию вел телеканал " 1+1 " в субботу.

Украинский президент также рассказал, что по самым важным вопросам советуется со своей женой.

"Я советуюсь с ней (с женой – ред.), скажу откровенно, по очень сложным вопросам, потому что у нее очень трезвая мысль. Каждому человеку нужен человек, который говорит правду", - добавил Зеленский.