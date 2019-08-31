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РИА Новости

Зеленский заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде

21:31 31.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде, потому что это "не безопасно".
В ходе предвыборной гонки Зеленский обещал в случае избрания ездить на работу на велосипеде. Персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа" также ездит на работу на велосипеде.
"Я с этим (с тем, что он ездит на работу не на велосипеде – ред.) боролся и борюсь. Я честно скажу, что мне не разрешают, потому что, я не хочу сейчас говорить фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию. И мне не разрешают, потому что есть несколько примеров, когда, образно говоря, совсем было не безопасно", - сказал Зеленский в интервью проекту "100 дней президента Украины", трансляцию вел телеканал "1+1" в субботу.
Украинский президент также рассказал, что по самым важным вопросам советуется со своей женой.
"Я советуюсь с ней (с женой – ред.), скажу откровенно, по очень сложным вопросам, потому что у нее очень трезвая мысль. Каждому человеку нужен человек, который говорит правду", - добавил Зеленский.
В четверг на велосипеде приехал на первое заседание нового состава Верховной рады мэр Киева Виталий Кличко. Он также приезжал на велосипеде на инаугурацию Зеленского.
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