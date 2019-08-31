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РИА Новости

Зеленский намерен провести беседу с Путиным на нормандском саммите

21:29 31.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третий контакт с российским президентом Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита.
До этого два лидера дважды говорили по телефону.
"Мы это проговорили на втором звонке, и то, что мы продолжим третий раз - это будет наша в нормандском формате личная встреча, нашей стороной она была запланирована", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1".
При этом он считает, что в присутствии западных лидеров "мы можем договориться и подписаться, что самое важное".
Президент Франции ранее анонсировал нормандский саммит в сентябре.
Зеленский также заявил, что Путин в ходе второго телефонного разговора "сказал, что были раньше такие отношения (между Россией и Украиной), ни о каких встречах (речи) не может быть".
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