Зеленский намерен провести беседу с Путиным на нормандском саммите

КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третий контакт с российским президентом Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита.

До этого два лидера дважды говорили по телефону.

"Мы это проговорили на втором звонке, и то, что мы продолжим третий раз - это будет наша в нормандском формате личная встреча, нашей стороной она была запланирована", - заявил Зеленский в интервью телеканалу " 1+1 ".

При этом он считает, что в присутствии западных лидеров "мы можем договориться и подписаться, что самое важное".

Президент Франции ранее анонсировал нормандский саммит в сентябре.