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РИА Новости

Американский министр рассказал о помощи Украине через поставки СПГ Польше

20:32 31.08.2019
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© AP Photo / Cliff OwenМинистр энергетики США Рик Перри
Министр энергетики США Рик Перри
© AP Photo / Cliff Owen
Министр энергетики США Рик Перри . Архивное фото
ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. США, поставляя сжиженный природный газ Польше, дают возможность помогать Украине, заявил министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в субботу в Варшаве.
Ранее сообщалось, что Польша договорилась продавать Украине газ, закупаемый в США, поставки будут осуществляться до конца 2019 года. Первый транспорт для перевозки СПГ прибудет в Польшу к терминалу имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
29 августа, 15:02Сказано в эфире
"Самая богатая страна". Украина будет покупать у Польши американский газ Польша будет продавать Украине газ, закупаемый в США. В эфире радио Sputnik руководитель Информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев рассказал, кто останется в выигрыше.
"Таким образом, мы помогаем нашему партнеру Польше стать независимыми от поставок газа из России и даем возможность помогать другому союзнику – Украине", - сказал Перри.
Недавно польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в период 2019–2022 годов ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.
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Рик ПерриPGNiGПольшаСШАУкраинаЭкономика
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