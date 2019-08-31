Американский министр рассказал о помощи Украине через поставки СПГ Польше

ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. США, поставляя сжиженный природный газ Польше, дают возможность помогать Украине, заявил министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в субботу в Варшаве.

Ранее сообщалось, что Польша договорилась продавать Украине газ, закупаемый в США, поставки будут осуществляться до конца 2019 года. Первый транспорт для перевозки СПГ прибудет в Польшу к терминалу имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице

"Таким образом, мы помогаем нашему партнеру Польше стать независимыми от поставок газа из России и даем возможность помогать другому союзнику – Украине", - сказал Перри.