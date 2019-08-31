Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T20:12Z
https://ria.ru/20190831/1558117979.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155248/29/1552482901_0:53:2458:1435_1036x0_80_0_0_de95b672bcf0e9232618cba8b3693779.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Турция может начать операцию в Сирии без согласования с США, заявил Эрдоган

20:12 31.08.2019
19482
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если в течение нескольких ближайших недель ей не удастся договориться с США о контроле турецких военных над этим регионом, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Ранее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
30 августа, 14:25Война в Сирии
Турция перебрасывает бронетехнику на границу с Сирией
"Если в течение нескольких недель наши военные не будут контролировать восток от Евфрата, то мы реализуем свой план операции. У нас не осталось много времени и терпения. Пусть никто не пытается обмануть нас, используя ИГ* как предлог. То, что террористическая организация (силы самообороны сирийских курдов), которую мы почти уничтожили, укрылась за спиной нашего союзника (США), ставит перед нами другую проблему", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии вручения дипломов выпускникам военного университета в Стамбуле.
Он добавил, что у Турции нет намерения отказаться ни от членства НАТО, ни от своих союзников.
*Запрещенная в России террористическая организация
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
4722721210
Обсудить 8
Война в СирииНАТОТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Рекомендуем
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
РИА
Новости
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию
Москвичи на прогулке
В России с сентября изменятся некоторые законы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве
Лента
новостей
Осенний призыв на военную службу
Правила призыва в армию изменились в России
Сотрудник правоохранительных органов
В Саратове мужчину заподозрили в убийстве двухмесячной дочки с патологией
Певица Наргиз Закирова
Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Измерение сахара в крови
Названы ранние признаки диабета
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Измерение артериального давления
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Мужские ботинки
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
Здание МИД Польши в Варшаве
В МИД Польши объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:34Трамп похвалил работу техасских правоохранителей в ходе массовой стрельбы
18:29Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
18:16Ливанская армия сообщила подробности израильской ракетной атаки
18:15В России осудили отказ Польши пригласить Москву на годовщину войны
18:15Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому
18:09В Москве произошло ДТП с машиной скорой помощи
18:04Вице-президент США провел в Варшаве встречу с Зеленским
17:56Ливан призвал США и Францию вмешаться в ситуацию на границе с Израилем
17:56В Петербурге автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре
17:51СМИ: в сирийской провинции Хама три человека погибли при взрыве бомбы
17:45Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек
17:35В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну
17:25Польский премьер напомнил Германии о репарациях в годовщину начала войны
17:20Ребенок из России утонул у побережья Атлантического океана в США
17:19Беслан предложили сделать городом счастливого детства
17:19Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
17:15Джон Малкович рассказал, почему согласился сыграть в сериале "Новый Папа"
17:05Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
17:04Дело об избиении брянского студента переквалифицируют из-за его смерти
17:03В Варшаве началась антиамериканская акция протеста
Лента новостейМолния