Турция может начать операцию в Сирии без согласования с США, заявил Эрдоган

АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если в течение нескольких ближайших недель ей не удастся договориться с США о контроле турецких военных над этим регионом, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Ранее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.

"Если в течение нескольких недель наши военные не будут контролировать восток от Евфрата, то мы реализуем свой план операции. У нас не осталось много времени и терпения. Пусть никто не пытается обмануть нас, используя ИГ* как предлог. То, что террористическая организация (силы самообороны сирийских курдов), которую мы почти уничтожили, укрылась за спиной нашего союзника (США), ставит перед нами другую проблему", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии вручения дипломов выпускникам военного университета в Стамбуле.

Он добавил, что у Турции нет намерения отказаться ни от членства НАТО, ни от своих союзников.