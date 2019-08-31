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РИА Новости

В работе Twitter произошел сбой

19:43 31.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои начались с 18.06 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в Японии, США, Великобритании, Испании, Франции и других стран. С проблемами столкнулись и жители России - наибольшее количество жалоб поступило из Москвы.
Основатель Twitter Джек Дорси
Вчера, 01:35РИА Новости
Основатель Twitter Джек Дорси восстановил контроль над своим аккаунтом
Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (45%). Также пользователи жалуются на работу мобильных приложений для iPhone и iPad (30%) и Android (24%).
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