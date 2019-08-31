В работе Twitter произошел сбой

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались с 18.06 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в Японии, США, Великобритании, Испании, Франции и других стран. С проблемами столкнулись и жители России - наибольшее количество жалоб поступило из Москвы.