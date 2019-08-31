Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 сантиметров, сообщило краевое правительство.
Это на 77 сантиметров превышает опасный уровень. В правительстве отметили, что неблагоприятным уровнем воды в реке для Комсомольска-на-Амуре считается 450 сантиметров, опасным — 650. Максимальные уровни были зарегистрированы во время наводнения 2013 года: 808 сантиметров в Хабаровске и 912 сантиметров в Комсомольске.
Из-за сильных дождей и паводка в реках в Хабаровском крае, а также в Амурской области и Еврейской автономной области ввели режим ЧС.
Тайфун принес в приморские районы около 70 процентов месячной нормы осадков и вызвал паводки на реках.