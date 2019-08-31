Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку

Это на 77 сантиметров превышает опасный уровень. В правительстве отметили, что неблагоприятным уровнем воды в реке для Комсомольска-на-Амуре считается 450 сантиметров, опасным — 650. Максимальные уровни были зарегистрированы во время наводнения 2013 года: 808 сантиметров в Хабаровске и 912 сантиметров в Комсомольске.