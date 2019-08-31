В Петербурге автомобиль сбил женщину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Автомобиль сбил женщину-пешехода в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Проводится проверка.