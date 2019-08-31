В Петербурге автомобиль сбил женщину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Автомобиль сбил женщину-пешехода в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
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Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Проводится проверка.
По данным местных СМИ, ВАЗ после столкновении вылетел на остановку. По данным местных СМИ, женщина, которую сбил автомобиль, была с коляской, ребенок не пострадал.