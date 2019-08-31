Аксенов и Поклонская почтили память Захарченко

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов и депутата Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская в годовщину гибели в результате теракта в центре Донцека первого главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко почтили его память.

Взрыв в ресторане "Сепар", унесший жизнь Захарченко, прогремел 31 августа около 17.00 мск. Вместе с ним находились министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев, получивший ожоги, и лидер одного из молодежных движений Наталья Волкова, которая также получила травмы. При взрыве погиб и один из личных охранников Захарченко Вячеслав Доценко.