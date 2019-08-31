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РИА Новости

Аксенов и Поклонская почтили память Захарченко

16:59 31.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПортрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе "Сепар" в Донецке
Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе "Сепар" в Донецке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов и депутата Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская в годовщину гибели в результате теракта в центре Донцека первого главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко почтили его память.
Взрыв в ресторане "Сепар", унесший жизнь Захарченко, прогремел 31 августа около 17.00 мск. Вместе с ним находились министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев, получивший ожоги, и лидер одного из молодежных движений Наталья Волкова, которая также получила травмы. При взрыве погиб и один из личных охранников Захарченко Вячеслав Доценко.
Траурные мероприятия в годовщину гибели А. Захарченко
10:56РИА Новости
В Донецке открыли памятник Захарченко
"Сегодня годовщина гибели первого главы Донецкой народной республики Александра Владимировича Захарченко. Он был настоящим народным лидером, патриотом Донбасса, патриотом России, защитником Русского мира. "Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо" - это его слова, которые уже стали крылатыми. Он так жил и так поступал. Царствие Небесное воину Александру и вечная память", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".
Депутат ГД Наталья Поклонская в своем Telegram-канале отметила, что народная любовь останется навсегда с погибшим руководителем Донбасса.
"Сегодня трагическая годовщина гибели легендарного командира Александра Захарченко. Вечная память и народная любовь навсегда останутся с ним!" - написала Поклонская.
Портрет Александра Захарченко в Донецке
26 июня, 14:03Радио
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеУбийство главы ДНР Александра ЗахарченкоАлександр ЗахарченкоДонбассДонецкая Народная РеспубликаНаталья ПоклонскаяСергей Аксенов (политик)В мире
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