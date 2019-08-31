Не следует вводить ненужных запретов для владельцев собак, заявил сенатор

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый замглавы комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил, что не следует вводить лишние запреты для владельцев собак и их питомцев из-за случаев нападений, так как это лишь усложнит жизнь законопослушных граждан.
Ранее сообщалось, что младенец госпитализирован в Москве после нападения собаки в квартире, заведено уголовное дело. В субботу следствие информировало, что привязанная собака насмерть загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области.
"Не следует вводить ненужных запретов для владельцев собак и их питомцев, нормальный человек и сам следит за порядком у себя в доме, а ненормальный не будет соблюдать никаких законов", - сказал Лисовский РИА Новости.
По словам законодателя, лишние запреты "лишь усложнят жизнь нормальным, законопослушным гражданам".