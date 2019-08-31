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РИА Новости

ГУ МВД: в несогласованной акции в центре Москвы участвуют около 750 человек

15:50 31.08.2019 (обновлено: 17:46 31.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в Москве 31 августа 2019
Участники несанкционированной акции в Москве 31 августа 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участники несанкционированной акции в Москве 31 августа 2019
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Порядка 750 человек приняли участие в несогласованной акции в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
В пятницу московская полиция попросила организаторов не проводить ее, а граждан воздержаться от участия в несанкционированных митингах.
Кадр из видео Следственного комитета о массовых беспорядках в Москве
Вчера, 11:21РИА Новости
СК выпустил спецрепортаж о протестах в Москве
"Учитывая незаконность мероприятия, возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних", — говорилось в сообщении.
Ранее в ГУ МВД сообщали, что в интернете распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади. Ведомство напомнило, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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ГУМВДМоскваОбщество
Популярные комментарии
А в чём нарушение то? Согласно статье 31 Конституции РФ население имеет право на митинги и шествия без согласования с властями.
31 августа, 17:50
Конь в пальто
91100112
Я живу намного дальше 100 километров от Москвы. И не знаю, кто такая Соболь. И на протесты в Москве мне глубоко плевать. Зато знаю, как возмущались знакомые, и какой негатив к нашей власти они проявляли, увидев в социалках видео росгвардейца, бьющего женщину "на каком-то там митинге".
31 августа, 18:07
Артур Павлов
94000010
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