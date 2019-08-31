ГУ МВД: в несогласованной акции в центре Москвы участвуют около 750 человек

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Порядка 750 человек приняли участие в несогласованной акции в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В пятницу московская полиция попросила организаторов не проводить ее, а граждан воздержаться от участия в несанкционированных митингах.

"Учитывая незаконность мероприятия, возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних", — говорилось в сообщении.

Ранее в ГУ МВД сообщали, что в интернете распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади. Ведомство напомнило, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.