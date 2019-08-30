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РИА Новости

Московская полиция призвала отменить несогласованную акцию 31 августа

09:37 30.08.2019 (обновлено: 11:57 30.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция на несанкционированной акции в Москве
Полиция на несанкционированной акции в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Полиция на несанкционированной акции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Полиция просит организаторов несогласованной акции 31 августа отказаться от ее проведения, а граждан — от участия в ней, сообщает пресс-служба московского ГУ МВД.
Отмечается, что в Сети распространяются призывы прийти на акцию в амфитеатре на Хохловской площади. Ведомство напомнило, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

"Учитывая незаконность мероприятия, возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних", — говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что в пятницу амфитеатр работать не будет "в целях обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения тяжких последствий".
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
94620940
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МВД РФМоскваОбщество
Популярные комментарии
Не живётся нашему народу спокойно!Зажрались.Знали бы все эти либерасты,что про них думают в провинциях,в деревнях,посёлках,там где людям некогда выходить на улицы и они пашут днями,а то и ночами.Неужели снова 90-ые хотим или как в соседней забегаловке(Укр.)?
30 августа, 09:47
Иван Петров
29100329
сделали из мухи слона. чтобы акция перестала быть несогласованной, её просто нужно согласовать.
30 августа, 09:46
ААлексей
25200021
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