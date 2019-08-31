Зеленский назвал "Северный поток — 2" угрозой для всей Европы

Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре с северной стороны от моста Большой Бельт в Дании

© Nord Stream 2 Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре с северной стороны от моста Большой Бельт в Дании

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе Европе из-за "Северного потока — 2". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе Европе из-за "Северного потока — 2". Об этом сообщает 24tv.ua.

По словам украинского лидера, энергетический проект неприемлем для европейских стран. При этом Зеленский выступает за диверсификацию источников поставок энергии.

В ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой украинский лидер также отметил, что Киев и Варшава "говорят единым голосом" по вопросу "Северного потока — 2".

Зеленский также добавил, что выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике Украина, Польша и США.

Ранее польский энергетический концерн сообщил, что Варшава договорилась продавать Киеву газ, закупаемый у Вашингтона. Кроме того, Польша, Украина и США подписали соглашение, направленное на "укрепление региональной безопасности поставок газа".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии.

В поддержу проекта выступила Германия, которая подчеркивает коммерческую направленность "Северного потока — 2". Австрия также заинтересована в проекте и надежных поставках голубого топлива. Кроме того, строительство газопровода поддерживает и Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании-подрядчика.

Польша, Литва и Латвия выступают против "Северного проекта". Руководство этих стран считает его "политически мотивированным". Украина также критикует "Северный поток — 2", поскольку киевские власти не желают терять доходы от транзита российского газа.

В свою очередь, США не поддерживают строительство газопровода, потому что планируют поставлять европейским странам сжиженный природный газ.