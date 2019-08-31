Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T17:57Z
https://ria.ru/20190831/1558112753.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155330/21/1553302115_0:172:3072:1899_1036x0_80_0_0_bedb39c79871a9e9b0503906a7dd753e.jpg
РИА Новости

Зеленский назвал "Северный поток — 2" угрозой для всей Европы

15:30 31.08.2019 (обновлено: 17:57 31.08.2019)
23439
© Nord Stream 2Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре с северной стороны от моста Большой Бельт в Дании
Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре с северной стороны от моста Большой Бельт в Дании
© Nord Stream 2
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе Европе из-за "Северного потока — 2". Об этом сообщает 24tv.ua.
По словам украинского лидера, энергетический проект неприемлем для европейских стран. При этом Зеленский выступает за диверсификацию источников поставок энергии.
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
11 августа, 08:00РИА Новости
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
В ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой украинский лидер также отметил, что Киев и Варшава "говорят единым голосом" по вопросу "Северного потока — 2".
Зеленский также добавил, что выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике Украина, Польша и США.
Ранее польский энергетический концерн сообщил, что Варшава договорилась продавать Киеву газ, закупаемый у Вашингтона. Кроме того, Польша, Украина и США подписали соглашение, направленное на "укрепление региональной безопасности поставок газа".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии.
В поддержу проекта выступила Германия, которая подчеркивает коммерческую направленность "Северного потока — 2". Австрия также заинтересована в проекте и надежных поставках голубого топлива. Кроме того, строительство газопровода поддерживает и Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании-подрядчика.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
27 августа, 05:38РИА Новости
Немецкие СМИ: санкции против "Северного потока — 2" грозят ущербом США
Польша, Литва и Латвия выступают против "Северного проекта". Руководство этих стран считает его "политически мотивированным". Украина также критикует "Северный поток — 2", поскольку киевские власти не желают терять доходы от транзита российского газа.
В свою очередь, США не поддерживают строительство газопровода, потому что планируют поставлять европейским странам сжиженный природный газ.
Российские власти не раз отмечали, что что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер, а его цель — повышение европейской энергетической безопасности.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
24362231298
Обсудить 111
Ситуация на УкраинеСеверный поток-2ПольшаСШАУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
И этот туда же!))) Вот мне интересно, когда газ идет через украину, он не представляет угрозы для Европы, а вот когда этот же газ идет не через украину, то сразу угрозу представляет! Логика железная!))) А Европа почему то не видит никакой угрозы, выгода одна! Зато СШП, украина и польша намного умнее Европы, все видят, все понимают!)))
31 августа, 15:50
ВВВасилий Васильев
142211001
Только бы наша власть не дрогнула и довела дело до конца. И когда газ пойдёт в Европу без Укры - вот тогда послушаем Зе...
31 августа, 16:15
alla alla
11541002
Рекомендуем
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Лента
новостей
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС
Иосиф Пригожин дал пресс-конференцию Скандал на Евровидении-2009
"Оскорбляет целый народ!" Пригожина возмутили слова Кикабизде о России
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Дети Дональда Трампа: Дональд-младший, Иванка, Эрик и Тиффани
Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Трамп начинает собирать долги: сколько потребуют с Китая и России
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покупают мороженое во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Москвичи на прогулке
С 1 сентября изменятся некоторые законы
Польские солдаты у памятника защитникам Вестерплатте в Гданьске
Полянский: отказ пригласить РФ на 80-летие Второй мировой вызвал недоумение
Участники несанкционированной акции в Москве 31 августа 2019
ГУ МВД: в несогласованной акции в центре Москвы участвуют около 750 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны
18:38В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:36В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных
18:21В Афганистане десять человек погибли при взрыве
18:18В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
18:17Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
18:01В Петербурге автомобиль сбил женщину
18:00В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому
17:59В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко
17:54В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
17:48В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату
17:46Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
17:42В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"
17:40Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
17:31Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения
17:27В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы
17:25Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
17:24В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП
17:23В ДНР заявили о повреждениях жилых домов в результате обстрела ВСУ
17:22В Гонконге полиция рекомендовала жителям закрыть окна и оставаться дома
Лента новостейМолния