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РИА Новости

Зеленский и Дуда обсудили шаги для прекращения войны в Донбассе

15:29 31.08.2019
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что cкоординировал с польским президентом Анджеем Дудой шаги для прекращения войны в Донбассе.
В субботу Зеленский с двухдневным визитом прибыл в Польшу и встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Польский президент пообещал Зеленскому поддерживать антироссийские санкции.
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"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша общая и принципиальная позиция: без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться в сторону их усиления, а не наоборот", - заявил Зеленский на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "112.Украина".
Украинский президент выразил благодарность Польше и польскому народу за поддержку Украины в Совете Безопасности ООН, ЕС, НАТО и других международных организациях.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после законного референдума, закрыт окончательно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
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