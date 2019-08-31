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РИА Новости

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС

15:12 31.08.2019 (обновлено: 17:51 31.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покупают мороженое во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покупают мороженое во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
На днях после осмотра экспозиций на МАКС-2019 Путин вместе турецким коллегой Реджепом Эрдоганом подошли к палатке с мороженым. Позже СМИ обратили внимание, что российскому лидеру продала мороженое та же девушка, что и на МАКС-2017.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Сафронова отметила, что уже несколько лет работает на авиасалоне не только продавщицей, но и менеджером по организации торговли, поэтому встреча с президентом стала просто совпадением.

"Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания", — объяснила она в эфире НТВ.

По словам девушки, мороженое для себя и Эрдогана Путин выбирал сам.
Также Сафронова рассказала, что "заставила" турецкого президента кусать мороженое, потому что в купленном им стаканчике ложка предусмотрена не была.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавщица мороженого "той самой" девушкой, но допустил, что на МАКС "из года в год работают одни и те же компании".
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
27 августа, 12:50РИА Новости
Мороженое, которое Путин ел на МАКС-2017, подорожало на десять рублей
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Авиасалон МАКСВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вот это совпадение. Продала та же женщина. Так она еще и менеджером в авиасалоне работает, да еще и мороженое продаёт в свободное время. Поразительная работоспособность. Само собой, это никакая не подставная девушка, а просто совпадение))
31 августа, 16:31
Константин Е
532510125
А Трамп в Твиттере еще не высказался по поводу этой продавщицы, которую СМИ обмусоливают уже несколько дней, и ее влияния на современную геополитику??
31 августа, 15:27
aalexrich1967
58281102
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