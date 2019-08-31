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РИА Новости

Медведев поздравил коллектив СПбГУ с праздником посвящения в студенты

13:56 31.08.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев посетил юридический факультет СПбГУ. 2010 год
Дмитрий Медведев посетил юридический факультет СПбГУ. 2010 год
© POOL
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Дмитрий Медведев посетил юридический факультет СПбГУ. 2010 год. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравление преподавателям, студентам и аспирантам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) с праздником посвящения в студенты, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В СПбГУ 31 августа проходит посвящение в студенты. Российский премьер является председателем попечительского совета университета.
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"Сердечно поздравляю вас с праздником посвящения в студенты Санкт-Петербургского государственного университета. Сегодня особый, волнительный и очень важный для каждого из вас день – начало нового учебного года, а значит, и нового этапа в жизни. Вам посчастливилось поступить в Санкт-Петербургский государственный университет – один из главных вузов страны, признанный мировой центр образования, науки и инноваций", - говорится в тексте телеграммы.
Премьер отметил, что СПбГУ – уникальный университет, который не только несколько веков бережно хранит свои традиции, но и постоянно развивается. По его словам, в университете создано особое образовательное и творческое пространство.
"В обучении используются новейшие программы, а знаменитый научный парк и современный информационно-библиотечный комплекс открывают безграничные возможности для получения фундаментальных знаний и научно-исследовательской деятельности", - подчеркнул Медведев.
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Он добавил, что вуз славится блестящими преподавателями, которые с большим вниманием относятся к студентам, передают им свою любовь к профессии и науке.
"Дорогие друзья! Впереди у вас – замечательная студенческая пора, наполненная множеством событий. Уверен, что навыки, которые вы приобретете в стенах Санкт-Петербургского государственного университета, помогут вам стать специалистами высокого класса, востребованными в разных отраслях экономики, на государственной службе и в бизнесе. И, конечно, вы обязательно найдете здесь новых друзей", - отметил премьер.
Медведев пожелал студентам удачи, успехов, благополучия и всего наилучшего.
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Дмитрий МедведевСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургОбщество
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