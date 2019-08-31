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РИА Новости

Лже-сотрудники Зеленского вымогали $570 тысяч долларов за должность в ОПК

13:45 31.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Государственного бюро расследований в Киеве
Здание Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Государственного бюро расследований в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Мошенники от имени президента Украины Владимира Зеленского вымогали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром", сообщила в суббота пресс-служба государственного бюро расследований.
"Следователи Государственного бюро расследований разоблачили группу лиц, которые требовали 570 тысяч долларов от бывшего сотрудника госкомпании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что в мошенническую группу входили четыре человека, которые "представлялись доверенными лицами президента Украины, находящимися на руководящих должностях в Офисе президента Украины". "Четыре человека были задержаны во время передачи части средств в размере 250 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупных размерах". Санкция статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Ситуация на УкраинеУкроборонпромУкрспецэкспортВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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