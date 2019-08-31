Лже-сотрудники Зеленского вымогали $570 тысяч долларов за должность в ОПК

КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Мошенники от имени президента Украины Владимира Зеленского вымогали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром", сообщила в суббота пресс-служба государственного бюро расследований.

"Следователи Государственного бюро расследований разоблачили группу лиц, которые требовали 570 тысяч долларов от бывшего сотрудника госкомпании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в мошенническую группу входили четыре человека, которые "представлялись доверенными лицами президента Украины, находящимися на руководящих должностях в Офисе президента Украины". "Четыре человека были задержаны во время передачи части средств в размере 250 тысяч долларов", - говорится в сообщении.