Источник рассказал подробности о жесткой посадке самолета в Подмосковье

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет, совершивший жесткую посадку в Подмосковье, по предварительной информации, взлетал с частного участка, рассказал в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На борту самолёта был пилот, он же владелец самолета - Дмитрий Радюхин, а также 12-летняя пассажирка... Предварительно, пилот взлетал со своего участка", - рассказал собеседник агентства.