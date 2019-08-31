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РИА Новости
Культура

На внука Пола Маккартни напали в Лондоне

13:53 31.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Британский рок-музыкант Пол Маккартни выступает в рамках тура On The Run в СК "Олимпийский"
Британский рок-музыкант Пол Маккартни выступает в рамках тура On The Run в СК Олимпийский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Британский музыкант и бывший солист группы The Beatles Пол Маккартни рассказал, что одного из его восьмерых внуков ограбили в Лондоне, сообщает Metro.
"На одного из моих старших внуков напали и забрали телефон. После произошедшего переживал, что не дал отпор, я его успокоил и сказал: "Не думай так. У того парня был нож - неизвестно, чем бы это могло закончиться". В наши дни это страшно", - прокомментировал Пол Маккартни.
Музыкант не уточнил, на кого именно напали.
У Пола Маккартни шесть внуков и две внучки. Самому старшему - Артуру - в этом году исполнилось 20 лет.
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