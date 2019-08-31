На внука Пола Маккартни напали в Лондоне

"На одного из моих старших внуков напали и забрали телефон. После произошедшего переживал, что не дал отпор, я его успокоил и сказал: "Не думай так. У того парня был нож - неизвестно, чем бы это могло закончиться". В наши дни это страшно", - прокомментировал Пол Маккартни.