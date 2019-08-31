На место жесткой посадки самолета в Подмосковье выехали следователи

© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области Последствия крушения самолета под деревней Минино Клинского района Московской области

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Следователи выехали на место жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, проводится проверка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Ранее подмосковный главк МЧС сообщил, что под деревней Минино Клинского района Московской области жестко приземлился легкомоторный самолет, на борту находился пилот и 12-летний ребенок, пилот погиб.

"Следственными органами организована доследственная проверка по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала она.