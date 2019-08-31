В Индии число жертв взрыва на химзаводе возросло до 12

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва, прогремевшего в субботу утром на химическом заводе в западном индийском штате Махараштра, возросло до 12, заявил представитель местной полиции Вишвас Пандхаре.
Ранее сообщалось о восьми погибших.
По словам Пандхаре, которого цитирует агентство ANI, ещё 58 человек получили ранения. К настоящему времени они доставлены в одну из ближайших больниц, им оказывается необходимая помощь.
Авария на химзаводе произошла в 09.45 утра по местному времени (07.15 мск). По предварительным данным, произошёл взрыв нескольких баллонов, после чего предприятие охватил мощный пожар. На момент случившегося на заводе находились около 100 человек. О судьбе многих из них по-прежнему ничего не известно.
Тем временем в районе инцидента продолжается спасательная операция. Полиция ведёт расследование происшествия.
15 people injured in an explosion in a chemical factory in Dhule,Maharashtra. More details awaited. pic.twitter.com/8ERgf5kyXv— ANI (@ANI) 31 августа 2019 г.