Новый генпрокурор Украины намерен уволить всех действующих замов, пишут СМИ

КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей, сообщает в субботу агентство "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник.
Рябошапка занял пост генпрокурора в четверг.
"Никто не останется. Будет новая команда", - приводит слова источника агентство.
По его словам, заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук, Анжела Стрижевская, Сергей Кизь, Юрий Столярчук и Анатолий Матиос будут уволены.
При этом источник отметил, что в вопросе увольнения существует "небольшая загвоздка, поскольку для их увольнения необходима рекомендация Совета прокуроров, поэтому новый генпрокурор будет настоятельно рекомендовать всем заместителям подать в отставку по собственному желанию".