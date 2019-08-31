Новый генпрокурор Украины намерен уволить всех действующих замов, пишут СМИ

По его словам, заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук, Анжела Стрижевская, Сергей Кизь, Юрий Столярчук и Анатолий Матиос будут уволены.

При этом источник отметил, что в вопросе увольнения существует "небольшая загвоздка, поскольку для их увольнения необходима рекомендация Совета прокуроров, поэтому новый генпрокурор будет настоятельно рекомендовать всем заместителям подать в отставку по собственному желанию".