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РИА Новости

Все самолеты, экстренно севшие в Волгограде, вылетели в пункт назначения

10:59 31.08.2019 (обновлено: 14:44 31.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 31 авг - РИА Новости. Два самолёта, которые сегодня экстренно сели в аэропорту Волгограда, вылетели в пункт назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, рейсы Красноярск — Симферополь и Баку — Москва из-за плохого самочувствия пассажиров, а Грозный — Внуково - из-за падения жидкости гидросистемы. Ранее в аэропорту сообщали, что самолёт в Симферополь вылетел в пункт назначения ещё ночью.
"Самолет авиакомпании "Ютэйр" (рейс 562) Грозный - Внуково приземлился в 2.32 (1.32 мск) по причине отказа гидросистемы, за пассажирами прибыл резервный самолет, в 9.36 (8.36 мск) он вылетел в пункт назначения. Баку - Шереметьево... в 8.30 (7.30 мск) рейс был готов вылететь в Москву, но по причине плохих погодных условий в столице (в Москве был сильный туман) вылетел только через час", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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ВолгоградСимферопольШереметьево (аэропорт)Общество
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