Все самолеты, экстренно севшие в Волгограде, вылетели в пункт назначения

ВОЛГОГРАД, 31 авг - РИА Новости. Два самолёта, которые сегодня экстренно сели в аэропорту Волгограда, вылетели в пункт назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, рейсы Красноярск — Симферополь и Баку — Москва из-за плохого самочувствия пассажиров, а Грозный — Внуково - из-за падения жидкости гидросистемы. Ранее в аэропорту сообщали, что самолёт в Симферополь вылетел в пункт назначения ещё ночью.