Бесплатная вакцинация от гриппа в Москве начнется 4 сентября

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москвичи с 4 сентября смогут бесплатно сделать прививку против гриппа в любое удобное для себя время, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что, помимо городских поликлиник, будут работать еще 65 пунктов мобильной вакцинации. Из них 31 прививочный пункт будет расположен на станциях московского метро, три - на станциях Московского центрального кольца, один — на железнодорожной платформе и два — во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Кроме того, прививочные пункты будут открыты в столичных парках.

"Вся процедура проводится в течение 10-15 минут после осмотра врача и при предъявлении паспорта. В этом году пройти вакцинацию можно будет и в павильонах "Здоровая Москва", — приводятся слова руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.