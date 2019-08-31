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РИА Новости

Бесплатная вакцинация от гриппа в Москве начнется 4 сентября

08:41 31.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москвичи с 4 сентября смогут бесплатно сделать прививку против гриппа в любое удобное для себя время, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Уточняется, что, помимо городских поликлиник, будут работать еще 65 пунктов мобильной вакцинации. Из них 31 прививочный пункт будет расположен на станциях московского метро, три - на станциях Московского центрального кольца, один — на железнодорожной платформе и два — во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Кроме того, прививочные пункты будут открыты в столичных парках.
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"Вся процедура проводится в течение 10-15 минут после осмотра врача и при предъявлении паспорта. В этом году пройти вакцинацию можно будет и в павильонах "Здоровая Москва", — приводятся слова руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
Подчеркивается, что для прохождения вакцинации при себе нужно иметь только паспорт гражданина РФ. Перед прививкой врачи измерят температуру и предложат заполнить анкету. Сделать прививку можно по предварительной записи.
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