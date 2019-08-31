В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета

ВОЛГОГРАД, 31 авг — РИА Новости. Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.

"Два из-за ухудшения состояния пассажиров", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В пятницу около 23:00 по местному времени (22:00 мск) экстренно сел самолет Красноярск — Симферополь, пассажирка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в областную больницу.

Второй самолет, который летел из Грозного в Москву, запросил экстренное приземление в 02:18 по местному времени (01:18 мск) из-за падения жидкости гидросистемы, сообщили в администрации.

Еще один рейс, Баку — Москва, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за 60-летней женщины, которой стало плохо на борту самолета, ее госпитализировали.

"Рейсы Грозный — Внуково и Баку — Москва еще в Волгограде, ожидают вылета, Красноярск — Симферополь отправлен в пункт назначения", — сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.