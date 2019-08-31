В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На Украине в результате взрыва погиб пограничник, сообщает Государственная пограничная служба.
Инцидент произошел накануне вечером в Волчанском районе Харьковской области, где наряд военнослужащих прикрывал подступы к границе с Россией.
13 сентября 2006, 19:21РИА НовостиНа Украине во время учебных стрельб погиб военнослужащий13 сентября на Житомирском полигоне произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погиб военнослужащий срочной службы рядовой Андрей Самойленко. Трагедия произошла в 12.30 (13.30 мск) во время проведения плановых пулеметных стрельб из танка.
Во время отдыха и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного взрывного устройства. В результате военнослужащий по контракту получил ранения в шею.
Его сослуживец оказал раненому первую помощь и сообщил в подразделение. По дороге в больницу 35-летний инспектор погранслужбы умер в автомобиле скорой помощи.
На месте, где произошел взрыв, работают следователи.