В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник

На Украине во время учебных стрельб погиб военнослужащий 13 сентября на Житомирском полигоне произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погиб военнослужащий срочной службы рядовой Андрей Самойленко. Трагедия произошла в 12.30 (13.30 мск) во время проведения плановых пулеметных стрельб из танка.