Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T05:56Z
https://ria.ru/20190831/1558103267.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151977/67/1519776781_0:53:1036:636_1036x0_80_0_0_402fa9559c78893c8783b1ecfa26274b.jpg
РИА Новости

В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник

05:56 31.08.2019
7074
© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниСотрудник пограничной службы Украины
Сотрудник пограничной службы Украины
© Фото : Державна прикордонна служба України
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На Украине в результате взрыва погиб пограничник, сообщает Государственная пограничная служба.
Инцидент произошел накануне вечером в Волчанском районе Харьковской области, где наряд военнослужащих прикрывал подступы к границе с Россией.
Военнослужащие армии Украины
13 сентября 2006, 19:21РИА Новости
На Украине во время учебных стрельб погиб военнослужащий13 сентября на Житомирском полигоне произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погиб военнослужащий срочной службы рядовой Андрей Самойленко. Трагедия произошла в 12.30 (13.30 мск) во время проведения плановых пулеметных стрельб из танка.
Во время отдыха и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного взрывного устройства. В результате военнослужащий по контракту получил ранения в шею.
Его сослуживец оказал раненому первую помощь и сообщил в подразделение. По дороге в больницу 35-летний инспектор погранслужбы умер в автомобиле скорой помощи.
На месте, где произошел взрыв, работают следователи.
46111572114
Обсудить 7
Ситуация на УкраинеПограничная служба УкраиныХарьковская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это сколько надо выпить чтобы банка тушенки в гранату превратилась?
31 августа, 08:48
Aleksei Zaharov
860101
"прикрывал подступы к границе с Россией..." Они реально похоже думают, что в войне с Россией участвуют)
31 августа, 10:04
Denis Lomovsky
580001
Рекомендуем
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
РИА
Новости
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Лента
новостей
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Дети Дональда Трампа: Дональд-младший, Иванка, Эрик и Тиффани
Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Аэропорт Гумрак, здание аэровокзала в Волгограде. Архив
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Польские солдаты у памятника защитникам Вестерплатте в Гданьске
Полянский: отказ пригласить РФ на 80-летие Второй мировой вызвал недоумение
Пассажир у табло в аэропорту
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Не менее десяти подростков пострадали в результате стрельбы в Алабаме
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Трамп начинает собирать долги: сколько потребуют с Китая и России
Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре с северной стороны от моста Большой Бельт в Дании
Зеленский назвал "Северный поток — 2" угрозой для всей Европы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:55СМИ сообщили о гибели человека в результате нападения с ножом под Лионом
18:44Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны
18:38В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:36В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных
18:21В Афганистане десять человек погибли при взрыве
18:18В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
18:17Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
18:01В Петербурге автомобиль сбил женщину
18:00В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому
17:59В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко
17:54В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
17:48В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату
17:46Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
17:42В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"
17:40Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
17:31Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения
17:27В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы
17:25Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
17:24В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП
17:23В ДНР заявили о повреждениях жилых домов в результате обстрела ВСУ
Лента новостейМолния