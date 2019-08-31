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РИА Новости

Венесуэла готова помочь правительству Колумбии и повстанцам наладить диалог

03:24 31.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПереговоры повстанцев из Армии национального освобождения и правительства Колумбии в Эквадоре
Переговоры повстанцев из Армии национального освобождения и правительства Колумбии в Эквадоре
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 авг - РИА Новости. Власти Венесуэлы готовы помочь Колумбии наладить диалог между правительством и выходцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC), ранее бывших повстанцами, следует из заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В четверг один из лидеров FARC Иван Маркес опубликовал видео, в котором он на фоне двух десятков людей заявляет о создании новой группы, которая будет вести вооруженную борьбу против притеснений со стороны олигархии.
"Подтверждаем нашу готовность внести вклад в обеспечение мира для народа Колумбии. Приложим все необходимые усилия, которые позволят выработать стратегии для восстановления переговоров между сторонами", - написал Мадуро в Twitter.
Ранее в пятницу глава МИД Хорхе Арреаса заявил, что Венесуэла обеспокоена возобновлением вооруженного конфликта между правительством Колумбии и группой из FARC и находится в контакте с остальными странами, обсуждая возможность восстановления контактов между сторонами.
Колумбия
Вчера, 07:21РИА Новости
Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
Революционные вооруженные силы Колумбии были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно.
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Иван МаркесНиколас МадуроРеволюционные вооруженные силы КолумбииВенесуэлаБуэнос-Айрес (город)TwitterКолумбияВ мире
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