Венесуэла готова помочь правительству Колумбии и повстанцам наладить диалог

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 авг - РИА Новости. Власти Венесуэлы готовы помочь Колумбии наладить диалог между правительством и выходцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC), ранее бывших повстанцами, следует из заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В четверг один из лидеров FARC Иван Маркес опубликовал видео, в котором он на фоне двух десятков людей заявляет о создании новой группы, которая будет вести вооруженную борьбу против притеснений со стороны олигархии.

"Подтверждаем нашу готовность внести вклад в обеспечение мира для народа Колумбии. Приложим все необходимые усилия, которые позволят выработать стратегии для восстановления переговоров между сторонами", - написал Мадуро в Twitter

Ранее в пятницу глава МИД Хорхе Арреаса заявил, что Венесуэла обеспокоена возобновлением вооруженного конфликта между правительством Колумбии и группой из FARC и находится в контакте с остальными странами, обсуждая возможность восстановления контактов между сторонами.