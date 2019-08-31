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РИА Новости

Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины

01:51 31.08.2019 (обновлено: 09:29 31.08.2019)
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© РИА Новости / Мария ЧаплыгинаДом Народных собраний Китая
Дом Народных собраний Китая
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Посол КНР в Киеве Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться во взаимоотношения Китая и Украины, сообщает LB.ua.
Высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, прибывшего на Украину с визитом и раскритиковавшего политику Пекина, посол назвал недружественными.
"США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем", — отметил Ду Вэй.
По его словам, "Украина не требует наставников извне". "Я абсолютно уверен в совместном будущем Украины и Китая", — подчеркнул посол.
Болтон ранее заявил, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе используя проект "Шелковый путь" и привлекательные инвестиции. По словам советника, Соединенные Штаты хотят предупредить своих друзей и партнеров о рисках, которые несут китайские инвестиции.
Перед визитом Болтона в СМИ появилась неофициальная информация, что одна из целей его поездки — помешать покупке китайскими компаниями более 50% акций крупного украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич".
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 16:44РИА Новости
Посол Китая на Украине назвал заявления Болтона о краже технологий клеветой
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Ситуация на УкраинеДжон БолтонМотор СичСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украинский двигателестроительный завод, конечно, владеет технологиями вчерашнего дня, но китайцам и эти технологии пригодятся....
31 августа, 03:39
sadin-81
21231005
Этот вирус последних двух веков в виде США пытается проникнуть по всюду и будут по этому войны ,скандалы , геноцид , пока мир не найдёт вакцину от этой заразы !
31 августа, 08:00
Мурзик Мурзик
4100005
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