Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Посол КНР в Киеве Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться во взаимоотношения Китая и Украины, сообщает Посол КНР в Киеве Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться во взаимоотношения Китая и Украины, сообщает LB.ua

Высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, прибывшего на Украину с визитом и раскритиковавшего политику Пекина, посол назвал недружественными.

"США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем", — отметил Ду Вэй.

По его словам, "Украина не требует наставников извне". "Я абсолютно уверен в совместном будущем Украины и Китая", — подчеркнул посол.

Болтон ранее заявил, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе используя проект "Шелковый путь" и привлекательные инвестиции. По словам советника, Соединенные Штаты хотят предупредить своих друзей и партнеров о рисках, которые несут китайские инвестиции.