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РИА Новости

Основатель Twitter Джек Дорси восстановил контроль над своим аккаунтом

01:35 31.08.2019
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© Flickr / TCDisruptОснователь Twitter Джек Дорси
Основатель Twitter Джек Дорси
© Flickr / TCDisrupt
Основатель Twitter Джек Дорси. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Контроль над Twitter-аккаунтом основателя социальной сети Джека Дорси восстановлен после взлома, атака не затронула системы Twitter, сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что учетная запись Дорси в Twitter была взломана. Как сообщали СМИ, там были размещены расистские сообщения и публикации с угрозами взрыва. В частности, в его аккаунте появлялись заявления о том, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана, писала газета New York Times.
"Теперь учетная запись защищена, и нет никаких признаков того, что системы Twitter были взломаны", - говорится в сообщении команды по коммуникациям.
Сооснователь и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси
Вчера, 23:55РИА Новости
Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
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