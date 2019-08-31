Зеленский в Варшаве: оттепель в отношениях с Польшей и без участия Трампа

КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетит Польшу, где встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что эта поездка будет способствовать улучшению двусторонних отношений, которые в последние годы ухудшились на фоне вопросов исторической памяти.

Ожидалось, что в Варшаву также совершит визит президент США Дональд Трамп, где он должен был провести встречу с Зеленским. Но накануне Трамп отменил свой визит, вместо него в Польшу поедет вице-президент Майк Пенс. Эксперты считают, что, планировавшаяся встреча с Трампом – это уже хороший сигнал для Зеленского, однако серьезных договоренностей ожидать не стоило.

Натянутые отношения

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют периодические акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Варшава в 2017 году ввела запрет на въезд в Польшу для лиц, придерживающихся антипольской позиции. При этом сам список обнародован не был. По данным СМИ, запрет коснулся главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой в адрес Варшавы.

Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

Оттепель в отношениях

Зеленский во время своего первого международного визита, который он совершил в Брюссель, уже встречался со своим польским коллегой Дудой. На той встрече лидеры обсудили взаимодействие в вопросах энергобезопасности, сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы, а также противодействие строительству газопровода "Северный поток-2". Тогда же Зеленский принял приглашение Дуды посетить Польшу.

По данным офиса украинского президента, программой визита предусмотрены встречи Зеленского с его польским коллегой Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, спикером сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

1 сентября Зеленский примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут в них участвовать.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что визит Зеленского будет способствовать разрядке двусторонних отношений.

"Возможна разрядка украинско-польских отношений. Все проблемы касаются, прежде всего, исторической памяти. Это проблемы, которые не создавала команда Зеленского, а создавал его предшественник Петр Порошенко", - сказал Бортник РИА Новости.

Политолог считает, что перед визитом Зеленского в Варшаву или после него стоит ожидать от главы украинского государства, например, увольнений.

"Думаю, следует ожидать увольнения Вятровича и создания новой украинско-польской комиссии по вопросам исторической памяти и примирению. То есть элементов разрядки в отношениях", - добавил Бортник.

Руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев также считает, что в двусторонних отношениях намечается оттепель.

"О возможном улучшении отношений Киева и Польши – здесь скорее позитив. Я думаю, оттепель будет, учитывая то, что Зеленский не стеснен догматами интегрального национализма, которое изрядно подпортило отношения между Украиной и Польшей", - заявил Золотарев РИА Новости.

По его мнению, позиция Зеленского будет, скорее всего, "вполне приемлема для политического руководства Польши". Политолог также убежден, что сторонам удастся найти компромисс в спорных вопросах.