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РИА Новости

Зеленский в Варшаве: оттепель в отношениях с Польшей и без участия Трампа

00:26 31.08.2019 (обновлено: 00:48 31.08.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетит Польшу, где встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что эта поездка будет способствовать улучшению двусторонних отношений, которые в последние годы ухудшились на фоне вопросов исторической памяти.
Ожидалось, что в Варшаву также совершит визит президент США Дональд Трамп, где он должен был провести встречу с Зеленским. Но накануне Трамп отменил свой визит, вместо него в Польшу поедет вице-президент Майк Пенс. Эксперты считают, что, планировавшаяся встреча с Трампом – это уже хороший сигнал для Зеленского, однако серьезных договоренностей ожидать не стоило.

Натянутые отношения

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют периодические акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
Варшава в 2017 году ввела запрет на въезд в Польшу для лиц, придерживающихся антипольской позиции. При этом сам список обнародован не был. По данным СМИ, запрет коснулся главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой в адрес Варшавы.
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Оттепель в отношениях

Зеленский во время своего первого международного визита, который он совершил в Брюссель, уже встречался со своим польским коллегой Дудой. На той встрече лидеры обсудили взаимодействие в вопросах энергобезопасности, сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы, а также противодействие строительству газопровода "Северный поток-2". Тогда же Зеленский принял приглашение Дуды посетить Польшу.
По данным офиса украинского президента, программой визита предусмотрены встречи Зеленского с его польским коллегой Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, спикером сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.
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1 сентября Зеленский примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут в них участвовать.
Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что визит Зеленского будет способствовать разрядке двусторонних отношений.
"Возможна разрядка украинско-польских отношений. Все проблемы касаются, прежде всего, исторической памяти. Это проблемы, которые не создавала команда Зеленского, а создавал его предшественник Петр Порошенко", - сказал Бортник РИА Новости.
Политолог считает, что перед визитом Зеленского в Варшаву или после него стоит ожидать от главы украинского государства, например, увольнений.
"Думаю, следует ожидать увольнения Вятровича и создания новой украинско-польской комиссии по вопросам исторической памяти и примирению. То есть элементов разрядки в отношениях", - добавил Бортник.
Руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев также считает, что в двусторонних отношениях намечается оттепель.
"О возможном улучшении отношений Киева и Польши – здесь скорее позитив. Я думаю, оттепель будет, учитывая то, что Зеленский не стеснен догматами интегрального национализма, которое изрядно подпортило отношения между Украиной и Польшей", - заявил Золотарев РИА Новости.
По его мнению, позиция Зеленского будет, скорее всего, "вполне приемлема для политического руководства Польши". Политолог также убежден, что сторонам удастся найти компромисс в спорных вопросах.
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Ситуация на УкраинеСеверный поток-2Украинская повстанческая армияДональд ТрампВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийПольшаРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это с поляками он на халяву в президиуме сидит. С Трампом сфоткаться денег стОит.
31 августа, 04:59
VPVassya Pupkind
950000
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