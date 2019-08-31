Трамп начинает собирать долги: сколько потребуют с Китая и России

Трамп еще во время своей избирательной кампании критиковал ситуацию, в которой у иностранных кредиторов есть слишком большие портфели американских государственных облигаций, и (хотя шансы такого развития событий все-таки представляются низкими) можно легко себе представить сценарий, в котором Трамп решает, что расплатиться с главным геополитическим врагом США "китайскими фантиками" — это хорошая идея.

И еще один важный вывод: если главный должник планеты, США, в лице президентской администрации вот уже несколько лет активно ищет (с соответствующими утечками в инфополе) подходящий метод для того, чтобы не платить внешним кредиторам (начиная от дефолта и оплатой обесцененными долларами и заканчивая оплатой фантиками), то можно быть абсолютно уверенными в том, что рано или поздно метод, который удовлетворит эту или другую президентскую администрацию, будет обязательно найден и применен. В этом контексте превентивное избавление от американских государственных облигаций со стороны России выглядит более чем предусмотрительно.