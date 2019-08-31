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РИА Новости

Трамп начинает собирать долги: сколько потребуют с Китая и России

08:00 31.08.2019 (обновлено: 08:05 31.08.2019)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Когда агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос "воскрешения" китайских долгов вековой давности для получения дополнительных преимуществ в торговой войне с Китаем, многим показалось, что уважаемое агентство деловой информации бредит. Ибо выдвижение претензий в адрес официального Пекина по "дефолтным" долгам еще имперского Китая — это слишком даже для экстравагантной команды нынешнего американского лидера. Китайские облигации имперского периода (как и российские дореволюционные облигации) в данный момент представляют интерес скорее как предметы коллекционирования скрипофилов, которые активно продают и покупают эти (когда-то ценные и по-своему интересные с эстетической точки зрения) "фантики" на специализированных торговых площадках, но ситуация может измениться. Джонна Бьянко — глава НКО, представляющего интересы держателей старых китайских облигаций American Bondholders Foundation (ABF), заявила, что она встречалась с сотрудниками администрации Дональда Трампа, конкретно с министром торговли США Вилбуром Россом, и обсуждала с ними идею, которая может очень понравиться американскому лидеру: использовать старые китайские облигации для того, чтобы расплатиться с Китаем за тот триллион долларов, который вложен китайскими властями в американские облигации.
Трамп еще во время своей избирательной кампании критиковал ситуацию, в которой у иностранных кредиторов есть слишком большие портфели американских государственных облигаций, и (хотя шансы такого развития событий все-таки представляются низкими) можно легко себе представить сценарий, в котором Трамп решает, что расплатиться с главным геополитическим врагом США "китайскими фантиками" — это хорошая идея.
Если временно абстрагироваться от последствий для американского рынка госдолга и долларовой системы и посмотреть именно на тактические результаты такого действия, то приходится признать, что с электоральной точки зрения и с точки зрения нанесения ущерба Китаю у такой схемы есть определенные плюсы. По счастливому стечению обстоятельств стоимость непогашенных "имперских" облигаций Китая, по оценкам American Bondholders Foundation, составляет примерно один триллион долларов, а стоимость китайского портфеля государственных облигаций США, по оценкам Минфина США за июнь 2019 года, составляет 1,1 триллиона долларов — и это открывает большие возможности. С одной стороны, широким жестом (выкупом за символическую сумму у частных держателей "китайских фантиков" их облигаций и попыткой расплатиться этими фантиками с Китаем) обнуляется примерно треть китайских золотовалютных резервов, что может создать довольно чувствительные проблемы для официального Пекина, а с другой — Трамп (в условиях идущей вовсю избирательной кампании перед выборами 2020 года) может заявить избирателям, что он сэкономил для американского бюджета один триллион долларов и наказал Китай, — и как минимум его электоральной базе такое поведение может показаться крайне патриотичным и дальновидным. Это может показаться безумием (и у такого действия действительно будут катастрофические последствия), но это уже не первый случай, когда американский лидер готов обсуждать такие меры решения проблемы американского госдолга, от которых седеют даже самые лысые финансисты Уолл-стрит. Например, Трамп уже обсуждал (в том числе публично) две радикальные схемы "сокращения" госдолга: прямой дефолт (или реструктуризация), который принадлежит иностранным инвесторам, и "напечатание нужного количества долларов", чтобы одним махом расплатиться со всеми кредиторами.
Судя по косвенным признакам, от столь радикальных мер Трампа смогли отговорить его окружение и, возможно, страх перед реакцией инвесторов. Но следует учитывать два важных нюанса: эти меры были "ковровыми", то есть они не предполагали (или допускали, но сложно) возможность наказать конкретно Китай, и, во-вторых, тогда торговая война с Китаем находилась в самом начале и не дошла до того уровня эскалации, на котором она находится сейчас. Вообще, тема реактуализации старых и уже давно списанных долгов — богатая с точки зрения использования в контексте американской внешней политики: например, России можно припомнить долги еще Российской империи, проигнорировав все постреволюционные договоренности по этим долгам. Собственно, робкие шаги в этом направлении мы уже наблюдали со стороны французских "инвесторов", которые подняли вопрос царских долгов в контексте переговоров президента Макрона и президента Путина: "Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен".
Председатель КНР Си Цзиньпин
Вчера, 11:14Сказано в эфире
США потребуют с Китая имперские долги? Пекину есть чем ответитьСША задумались о взыскании с Пекина долгов императорского Китая, пишут СМИ. Есть ли у этой идеи реальные перспективы, рассказал в эфире радио Sputnik профессор СПбГУ Александр Кубышкин.
Кстати, американские законодатели проявили поразительную предусмотрительность и еще в 1976 году приняли закон, который позволяет американским судам рассматривать иски по облигациям, выпущенным в других юрисдикциях и по законодательствам других стран, и, более того, есть даже судебный прецедент рассмотрения подобного иска по облигациям, выпущенным до 1976 года, то есть с ретроактивным применением этого закона. Превратить вопрос о "китайских фантиках" в вопрос исполнения иностранным государством решений американской Фемиды (юрисдикция которой по американским представлениям вполне распространяется на весь мир) — это вполне в стиле Трампа.
Прочем, наиболее вероятное объяснение все-таки заключается в том, что у официального Вашингтона есть желание найти очередные поводы для того, чтобы попугать Пекин в контексте экономической войны между странами, и именно этим объясняется тот факт, что Белый дом отказывается комментировать ситуацию вокруг "имперских облигаций" Китая, хотя элементарные правила приличия требовали бы прояснить ее.
И еще один важный вывод: если главный должник планеты, США, в лице президентской администрации вот уже несколько лет активно ищет (с соответствующими утечками в инфополе) подходящий метод для того, чтобы не платить внешним кредиторам (начиная от дефолта и оплатой обесцененными долларами и заканчивая оплатой фантиками), то можно быть абсолютно уверенными в том, что рано или поздно метод, который удовлетворит эту или другую президентскую администрацию, будет обязательно найден и применен. В этом контексте превентивное избавление от американских государственных облигаций со стороны России выглядит более чем предусмотрительно.
Пожилая женщина с флажком США
19 июня, 08:00РИА Новости
Социалку — под нож: США погасят государственный долг за счет пенсионеров
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Дональд ТрампBloomberg L.P.КитайРоссияСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
С добрым утром , юмористы ... после второй мировой войны сколько стран разбили , за это пусть сперва расплатятся , а да ещё наверное сперва индейцам долг вернуть хотят
31 августа, 09:22
Александр Широков
5720001
С США нужно долги взыскать странам на которые они напали
31 августа, 08:59
Кирилл Анашкин
5520001
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