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РИА Новости

Во Франции предложили России вернуть царские долги

02:23, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЗдание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции – Национальная ассамблея
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции – Национальная ассамблея
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Депутат направил свой запрос министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену, пишет RT.
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По словам Веркамера, спустя сто с лишним лет "внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег". Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство России согласилось выплатить 400 миллионов долларов, держатели облигаций остаются потерпевшими, отмечает он.
По мнению депутата, выплаты якобы не соответствовали реальным суммам ценных бумаг, поэтому потомки инвесторов намерены выяснить, какие меры правительство Франции может принять для того, чтобы "уплатить кредиторскую задолженность".

Позиция властей Франции

Министерство экономики Франции прокомментировало по просьбе РИА Новости требование наследников.
Как напомнили в ведомстве, два государства разрешили вопрос "русских займов" 27 мая 1997 года, когда было подписано двустороннее соглашение.
В документе говорится, что Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, возникших между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами.
Спор между двумя странами, таким образом, окончательно разрешен, и "Франция воздерживается от любых действий в отношении российской стороны по этому вопросу".
При этом отмечается, что соглашение заключенное в 1997 году, не может лишить частных лиц "права отстаивать свои долговые требования".
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Требования неактуальны

Российские эксперты и политики считают, что требования группы потомков французских вкладчиков о выплате по российскими дореволюционным облигациям абсолютно неактуальны.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергея Федорова рассказал радиостанции Sputnik, что попытки "выбить деньги" не только юридически бесперспективны, но и неэтичны.
По его словам, российские солдаты, в том числе сражавшиеся в российском экспедиционном корпусе во Франции, своей кровью заплатили во время Первой мировой войны за будущую победу в той войне Французской Республики и других союзников.
Заместитель руководителя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" предположила, что держатели этих бумаг таким образом хотят решить свои материальные проблемы.
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"Звучит это достаточно странно. Это все следовало предъявлять той стране, которая сейчас, к сожалению, не существует. Не помню, чтобы Россия принимала на себя обязательства Российской империи", — сказала она.
Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский уверен, что с точки зрения международного права вопрос о каких-либо дальнейших выплатах со стороны России закрыт.
По его словам, после распада СССР Россия приняла на себя все его обязательства, однако по вопросу долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет.
"Было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт в беседе с RT.
Зампред Союза юристов Москвы Александр Толмачев считает, что вопрос о российских выплатах Франции по облигациям царских времен не может быть решен без участия Японии.
Он напомнил, что вопрос этих долгов возник еще в XIX веке, когда Российская империя нуждалась в промышленном росте и, в частности, были созданы российско-французские банки. Он привел в пример строительство Китайско-Восточной и Южно-Маньчжурской железных дорог.
"Мы создавали русско-французский банк для этого, выпускали облигации государственные. Но в 30е гг. Япония, захватив всю территорию Маньчжурии вместе с нашими железными дорогами, фактически изъяла их у нас. Поэтому торговаться с французами сегодня по этим облигациям без включения Японии нельзя", — сказал Толмачев РИА Новости.
Он добавил, что 90% облигаций, о которых говорят французы, связаны именно с освоением Сибири и Маньчжурии, и французы в этом тоже участвовали.
Юрист назвал правильным шагом поднятие вопроса со стороны французских парламентариев, однако Россия таким же образом может поднять вопрос о царских деньгах, связанных с переводом их в Японию. Если говорить о перспективах, то более активно идущие переговоры с Японией о подписании мирного договора будет первым шагом, добавил он.

Царские облигации

Российские железнодорожные компании в 1867 году начали выпуск гособлигаций, обеспеченных золотом, в которые на протяжении последующих трех десятилетий французские инвесторы вложили примерно 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро).
Ряд вкладчиков получили прибыль, но остальные остались ни с чем, поскольку в 1918 году советская власть своим декретом аннулировала государственные займы.
В 1997 году Россия заключила с Францией договор, по которому рассчиталась с долгами времен империи. Как отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергея Федорова, этот документ окончательно решил вопрос на уровне правительств двух стран.
Однако в прошлом году СМИ сообщали, что несколько сот тысяч французов добиваются от Москвы выплат по этим облигациям на общую сумму около 30 миллиардов евро. Они аргументировали претензии тем, что "Россия далеко не банкрот".
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийКак челобитную царю подаешь?!
Как челобитную царю подаешь?!
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Как челобитную царю подаешь?!
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Сергей ФедоровСветлана ЖуроваГосдума РФФранцияЕвропаРоссияВ мире
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