Теракт в торговом комплексе "Охотный ряд" в Москве 31 августа 1999 года

Район взрыва у торгового комплекса на Манежной площади, в результате которого один человек погиб, около сорока получили ранения. 31 августа 1999 года

31 августа 1999 года в зале игровых автоматов торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади в Москве произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате пострадали 40 человек, одна из раненых позже скончалась. Ущерб, причиненный торговому комплексу, превысил четыре миллиона рублей.

Взрыв раздался около восьми часов вечера , когда в "Динамите" и в прилегающем к нему зале, уставленном столиками нескольких ресторанов быстрого питания, находились сотни людей. Стены, перегородки и перекрытия торгового центра выдержали удар взрывной волны и не загорелись. Однако взрыв был такой силы, что сорвались лифты. На месте взрыва образовалась воронка размером 38 на 52 сантиметра. Это свидетельствовало о том, что бомба находилась на полу или в одной из урн.

В помещении были повреждены витражи, игровые автоматы, вентиляционные коробы и перегородки.

Посетители торгового центра пострадали в основном от осколков стеклянных витрин и пластиковых перегородок. Было много контуженных. Возникший после взрыва сильный дым ухудшал видимость в помещении и затруднял людям выбираться из опасной зоны.

После ЧП к Манежной площади прибыли десятки автомобилей "скорой помощи", пожарных, спасателей, милиции и ФСБ. Легкораненым оказывали помощь на месте, тяжелораненых сразу отправили в больницы.

Торговый комплекс "Охотный ряд" возобновил работу на следующей день после взрыва. Для посетителей был закрыт только нижний этаж, где произошел взрыв.

Власти Москвы тогда заявили, что этот взрыв нельзя характеризовать иначе, чем теракт.

По факту взрыва в торговом комплексе "Охотный ряд" было возбуждено уголовное дело по статье "терроризм". Правоохранительные органы отрабатывали несколько версий мотивов этого теракта. Владимир Рушайло, бывший тогда министром внутренних дел, сообщил, что не исключает связи террористического акта в центре Москвы с событиями в Дагестане.

Отрабатывалась также версия о причастности к теракту преступных группировок, которые боролись в то время за контроль над комплексом. Но подтверждения она не получила.

Вначале в причастности к взрыву заподозрили писателя Дмитрия Пименова. Листовки с его стихами революционного характера были найдены в два часа ночи, когда большую часть оцепления вокруг торгового комплекса уже сняли. Они лежали на ступеньках у центрального входа в подземное сооружение

После допроса в ФСБ Дмитрия Пименова отпустили . Позже обвинения с него были сняты

2 сентября 1999 года ответственность за взрыв в торговом комплексе на Манежной площади Москвы взяли на себя боевики "Освободительной армии Дагестана". Сообщение об этом получил корреспондент агентства France Press в Грозном (Чечня) от позвонившего человека, назвавшегося Хасбулатом и представившегося "ответственным лицом Освободительной армии Дагестана". Представитель организации, о которой до этого никто не слышал, также заявил, что теракты в России будут продолжаться до тех пор, пока федеральные войска не покинут Дагестан.

Официального сообщения от ФСБ России на это заявления тогда не последовало

Почти 10 лет потребовалось спецслужбам, чтобы расследовать это преступление. В октябре 2009 года ФСБ заявила, что теракт в торговом комплексе "Охотный ряд" раскрыт. Уголовное дело поступило в Мосгорсуд с грифом "секретно" и рассматривалось в закрытом режиме

По версии следствия, взрыв в "Охотном ряду" был связан с тем, что управляющая комплексом группа компаний Plaza, президентом которой являлся чеченский предприниматель Умар Джабраилов, отказалась платить деньги боевикам лидера сепаратистского движения Чечни, террориста Шамиля Басаева. Преступление было заказано Басаевым , который решил таким образом наказать бизнесмена.

Перед Мосгорсудом предстали двое обвиняемых в исполнении теракта. Его организатором был чеченец Халид Хугуев, а исполнителем – дагестанец Магомадзаир Гаджиакаев. Они также оказались причастны к теракту произошедшем 26 апреля 1999 года в гостинице "Интурист", где в результате взрыва был поврежден 20-й этаж отеля и пострадали 11 человек, в том числе десятимесячный ребенок, являющийся гражданином Испании.

Как установило следствие, незадолго до терактов старший брат Гаджиакаева Юсуп, занимавшийся продажей алкоголя, задолжал крупную сумму боевику Халиду Хугуеву. Тот вывез должника в Чечню, где держал его в подвале своего дома и, избивая, требовал выплатить 300 тысяч долларов. Не получив требуемого, Хугуев взял в заложники сына Юсупа. После этого младший брат Юсупа Магомадзаир отправился на переговоры с похитителем. Так как требуемых денег у семьи Гаджиакаева не было, Магомадзаир согласился отработать долг своего родственника, совершив теракты в Москве. После взрывов Халид Хугуев обещал освободить заложника. Он также утверждал, что заказчиком терактов является Шамиль Басаев, к которому тот близок.

Хугуев направил Магомадзаира Гаджиакаева в лагерь подготовки боевиков, которым руководил арабский наемник Хаттаб. Здесь Гаджиакаев прошел взрывную и огневую подготовку.

Первый раз он установил взрывное устройство у окна в холле гостиницы "Интурист". После взрыва Гаджиакаев скрылся на территории Чеченской Республики. Во время второго приезда он заложил взрывное устройство в мусорный контейнер в зале игровых автоматов торгового комплекса "Охотный ряд", подорвал его и уехал обратно. В устройстве, взорванном в гостинице "Интурист" использовался тротил. В том, что сработало в "Охотном ряду", – пластид.

Хотя акции были исполнены Халид Хугуев, как установило следствие, так и не освободил старшего брата Гаджиакаева. Тот пропал без вести в Чечне. Хугуев вскоре после терактов уехал сначала в Баку (Азербайджан), а затем – в Грузию, где организовал небольшой бизнес. В 2002 году грузинские власти выслали его в Россию, заподозрив в поставках медикаментов боевикам. Задержали Халида Хугуева в конце 2002 года в Саратовской области, где он проживал по фальшивым документам.

Согласно сведениям ФСБ, Халид Хугуев – "активный участник бандформирований, финансист Шамиля Басаева" , занимался под его руководством организацией разных коммерческих проектов. Хугуев вел дела как на территории России, так и за границей, в Турции и арабских странах.

К моменту задержания он находился в федеральном розыске еще по одному уголовному делу: в 1997 году его объявило в розыск МВД Северной Осетии по делу о похищении и нанесении тяжких телесных повреждений коммерсанту из Владикавказа.

На суде по первому делу, Хугуев стал изображать психического больного. В результате Фрунзенский городской суд Саратова применил к нему принудительные меры медицинского характера. Впоследствии выяснилось, что Хугуев лишь "изображал психически больного". Психиатрическая экспертиза в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского признала его вменяемым. В 2007 году Хугуев был приговорен Верховным судом Северной Осетии к 16 годам заключения за похищение человека. Верховный суд России в 2008 году оставил приговор в силе, после чего осужденного этапировали в Москву, где ему предъявили обвинение – в терроризме.

По этому делу Халид Хугуев своей вины упорно не признавал и отказывался от дачи показаний, а нанятый им подрывник Магомадзаир Гаджиакаев, напротив, все рассказал и сотрудничал со следствием. По некоторым данным, именно благодаря его показаниям удалось доказать вину Хугуева.

9 декабря 2009 года Мосгорсуд признал Хугуева и Гаджиакаева виновными по статье 205 Уголовного кодекса РФ (терроризм). Халида Хугуева путем частичного сложения наказаний приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строго режима, а Магумадзаира Гаджиакаева ‑ к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Оба подсудимых подали жалобы в Верховный суд с просьбой отменить приговор Мосгорсуда. 1 апреля 2010 года Верховный суд РФ пересмотрел меру наказания обвиняемым. Хугуеву срок наказания снизили с 25 до 22 лет колонии, а Гаджиакаеву – с 15 до 13 лет.