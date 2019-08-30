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РИА Новости

Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси

23:55 30.08.2019 (обновлено: 23:56 30.08.2019)
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© AP Photo / Richard DrewСооснователь и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси
Сооснователь и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси
© AP Photo / Richard Drew
Сооснователь и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Twitter-аккаунт основателя социальной сети Джека Дорси взломали, сообщили в компании.
"Нам известно, что аккаунт Дорси был взломан, и выясняем, что произошло", - говорится в сообщении команды по коммуникациям.
Публикации злоумышленников в аккаунте Дорси с более чем 4 миллионами подписчиков были удалены. Тем не менее, как сообщают СМИ, там были опубликованы несколько расистских сообщений и угроз взрыва. Как пишет New York Times, в аккаунте Дорси появлялись заявления о том, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана.
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