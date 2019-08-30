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РИА Новости

Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики

23:40 30.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Нестор Шуфрич. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич считает, что мирное урегулирование ситуации в Донбассе является основой роста экономики Украины.
"Мирное урегулирование на Донбассе – это основа роста экономики, основа социальной стабильности, и, соответственно, мы к этому так и должны подойти. Вчера была длинная ночь, и я хочу отдать должное, может, еще сделаю один комплимент депутатам из "Слуги народа". Они реально интересуются, как закончить этот конфликт", – сказал Шуфрич в эфире телеканала "112 Украина".
Игорь Коломойский
Вчера, 15:39РИА Новости
Коломойский раскритиковал позицию Запада по конфликту в Донбассе
По его словам, у депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" есть понимание, что конфликт в Донбассе надо закончить.
"Кто-то называет это войной, кто-то конфликтом, но есть понимание того, что это надо закончить, и это вызывает у меня очень положительную эмоцию, даже надежду. Будем надеяться, что это искреннее желание, которое мы видим и у (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского. Люди приходили, спрашивали. Давайте будем говорить откровенно, люди ж телевизор смотрят", - добавил оппозиционный депутат.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация на УкраинеНестор ШуфричДонбассВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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