Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич считает, что мирное урегулирование ситуации в Донбассе является основой роста экономики Украины.

"Мирное урегулирование на Донбассе – это основа роста экономики, основа социальной стабильности, и, соответственно, мы к этому так и должны подойти. Вчера была длинная ночь, и я хочу отдать должное, может, еще сделаю один комплимент депутатам из "Слуги народа". Они реально интересуются, как закончить этот конфликт", – сказал Шуфрич в эфире телеканала " 112 Украина ".

По его словам, у депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" есть понимание, что конфликт в Донбассе надо закончить.

"Кто-то называет это войной, кто-то конфликтом, но есть понимание того, что это надо закончить, и это вызывает у меня очень положительную эмоцию, даже надежду. Будем надеяться, что это искреннее желание, которое мы видим и у (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского. Люди приходили, спрашивали. Давайте будем говорить откровенно, люди ж телевизор смотрят", - добавил оппозиционный депутат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.