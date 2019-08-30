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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Полянский: отказ пригласить РФ на 80-летие Второй мировой вызвал недоумение

23:40 30.08.2019 (обновлено: 00:30 31.08.2019)
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© AP Photo / Krzysztof MystkowskiПольские солдаты у памятника защитникам Вестерплатте в Гданьске
Польские солдаты у памятника защитникам Вестерплатте в Гданьске
© AP Photo / Krzysztof Mystkowski
ООН, 30 авг - РИА Новости. Отказ Польши пригласить Россию на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, вызвал недоумение, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, российские представители хотели поделиться со всеми своими чувствами в связи с этим трагическим днем.
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"Хотим сказать, как отчетливо мы помним те события и как сильно мы желаем не допустить повторения такого в будущем", - заявил Полянский.
Однако Россию, посетовал дипломат, лишили такой возможности.
"Не то что мы хотим, чтобы нас приглашали везде, но мы были весьма озадачены этим", - заключил Полянский.
Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Польше 1 сентября. Варшава не пригласила российскую делегацию, позвав союзников по НАТО и ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
Ранее польские власти объяснили отказ пригласить представителей России из-за нарушения международного права в 1939 году. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными.
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80 лет с начала Второй мировой войныДмитрий ПолянскийНАТОЕвросоюзПольшаГерманияООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Сейчас модно свою историю выдумывать невзирая на жертвы. Но поляки оторвали кусок Чехословакии, чем пододвинули вторую мировую. А за освобождение этих паночков полегло более 600 тысяч советских граждан которым поляки даже в памятниках отказывают.
31 августа, 00:07
Петя Алкаш
10500202
Я что-то не вижу чтобы кто-то за пределами России это обсуждал. "Отказ пригласить" означает что Россию вообще не вспоминали.
31 августа, 00:40
Eduard K
12011772
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