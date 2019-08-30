Полянский: отказ пригласить РФ на 80-летие Второй мировой вызвал недоумение

80 лет с начала Второй мировой войны

ООН, 30 авг - РИА Новости. Отказ Польши пригласить Россию на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, вызвал недоумение, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, российские представители хотели поделиться со всеми своими чувствами в связи с этим трагическим днем.

"Хотим сказать, как отчетливо мы помним те события и как сильно мы желаем не допустить повторения такого в будущем", - заявил Полянский.

Однако Россию, посетовал дипломат, лишили такой возможности.

"Не то что мы хотим, чтобы нас приглашали везде, но мы были весьма озадачены этим", - заключил Полянский.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Польше 1 сентября. Варшава не пригласила российскую делегацию, позвав союзников по НАТО и ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.