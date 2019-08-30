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РИА Новости

Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"

21:19 30.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу наблюдательного совета украинского госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса генеральным директором, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте указа.
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Другими указами Зеленский уволил Абромавичуса с должности члена наблюдательного совета госконцерна, Павла Букина - с должности гендиректора "Укроборонпрома".
Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил провести аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома" и его предприятий с привлечением иностранных экспертов.
Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о каких-либо контрабандных поставках запчастей для военной техники из России на Украину, но считают, что это абсурд.
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Украинский эксперт о реформах в "Укроборонпроме": все сведется к одномуНа Украине создадут центр по реформированию "Укроборонпрома", сообщает СНБО. В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказал мнение о том, способна ли новая структура что-то изменить.
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