Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу наблюдательного совета украинского госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса генеральным директором, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте указа.
Другими указами Зеленский уволил Абромавичуса с должности члена наблюдательного совета госконцерна, Павла Букина - с должности гендиректора "Укроборонпрома".
Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил провести аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома" и его предприятий с привлечением иностранных экспертов.
Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о каких-либо контрабандных поставках запчастей для военной техники из России на Украину, но считают, что это абсурд.
4 июля, 15:30Сказано в эфиреУкраинский эксперт о реформах в "Укроборонпроме": все сведется к одномуНа Украине создадут центр по реформированию "Укроборонпрома", сообщает СНБО. В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказал мнение о том, способна ли новая структура что-то изменить.